【Google手機】原型機走漏風聲　外媒爆料Pixel 7 Pro規格有兩大變化

▲ 在屏幕方面，Pixel 7 Pro仍與Pixel 6 Pro般，採用三星的OLED屏幕面板，在屏幕顯示性能上，會有輕微升級。

Google已預告在今年秋季，將推出新旗艦手機Pixel 7與Pixel 7 Pro。繼早前有外國網民購買原型機後，最近有外媒爆料Pixel 7 Pro在規格配置上會有兩大變化。

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據外媒《Android Police》報道，即使Google已遠距清除該原型機的軟件系統，但仍可以透過Android的系統日誌發現一些線索。首先在屏幕方面，Pixel 7 Pro仍與Pixel 6 Pro般，採用三星的OLED屏幕面板，在屏幕顯示性能上，會有輕微升級。此外，Pixel 7 Pro搭載Google自研的第二代Tensor芯片。原型機顯示的CPU架構，仍與Pixel 6 Pro相同，採用2+2+4的配置。

綜合市場消息，第二代Tensor芯片或會由三星負責代工生產，今年很可能會改為採用4nm製程，以提升Pixel 7 Pro的處理運算效能。

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責任編輯：廖淑瑩

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