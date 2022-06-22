  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (三) 15:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google手機】原型機走漏風聲　外媒爆料Pixel 7 Pro規格有兩大變化

科技 15:26 2022/06/22

分享：

分享：

在屏幕方面，Pixel 7 Pro仍與Pixel 6 Pro般，採用三星的OLED屏幕面板，在屏幕顯示性能上，會有輕微升級。

Google已預告在今年秋季，將推出新旗艦手機Pixel 7與Pixel 7 Pro。繼早前有外國網民購買原型機後，最近有外媒爆料Pixel 7 Pro在規格配置上會有兩大變化。

【統一規格】傳美國將仿效歐盟 統一電子產品充電插口

據外媒《Android Police》報道，即使Google已遠距清除該原型機的軟件系統，但仍可以透過Android的系統日誌發現一些線索。首先在屏幕方面，Pixel 7 Pro仍與Pixel 6 Pro般，採用三星的OLED屏幕面板，在屏幕顯示性能上，會有輕微升級。此外，Pixel 7 Pro搭載Google自研的第二代Tensor芯片。原型機顯示的CPU架構，仍與Pixel 6 Pro相同，採用2+2+4的配置。

綜合市場消息，第二代Tensor芯片或會由三星負責代工生產，今年很可能會改為採用4nm製程，以提升Pixel 7 Pro的處理運算效能。

【透明手機】初創Nothing公布透明手機詳情 首100部Nothing Phone （1）提前拍賣

【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機 Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據 3種資料不能轉移

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡
今日
【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡
【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億　東北亞市佔逾7成
2022/06/21
【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億　東北亞市佔逾7成

你可能感興趣

【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡
今日 11:34
【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡
【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億　東北亞市佔逾7成
18:15 2022/06/21
【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億　東北亞市佔逾7成
移動裝置 科技產品 Google Android

上一篇文章

【推動初創】Microsoft推初創支援計畫　最高可獲100萬資助、最長為期4年

下一篇文章

【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡服務】Discord等服務大規模中斷　Cloudflare CTO否認影響全球
【網絡服務】Discord等服務大規模中斷　Cloudflare CTO否認影響全球
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億　東北亞市佔逾7成
【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億　東北亞市佔逾7成
【網絡性暴力】Meta夥女權組織風雨蘭推出新平台　遏止私密影像流出
【網絡性暴力】Meta夥女權組織風雨蘭推出新平台　遏止私密影像流出
【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充電時間少於15分鐘
【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充電時間少於15分鐘
【太空科技】NASA 8月發送太空船至小行星　測試新型通訊技術
【太空科技】NASA 8月發送太空船至小行星　測試新型通訊技術
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款