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【5G商廈】中移動羅氏合作　智慧商廈2023年第四季啟用

科技 15:36 2022/06/22

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中國移動董事兼行政副總裁馬子斌（左）與羅氏集團資訊科技總監劉則輝簽定雙方合作協議。（彭振濠攝）

5G發展要更多商業模式配合，中國移動香港將與羅氏集團宣布成為策略合作夥伴，建造位於觀塘350號的「KTR350」全新智慧商廈，預計於2023年第四季正式啟用。

【統一規格】傳美國將仿效歐盟 統一電子產品充電插口

中國移動香港宣布將與羅氏集團成為策略合作夥伴，會利用到CMHK iSolutions企業智能方案的多項技術和基建設備，為旗下地產業務引入5G智能解決方案，雙方今日公布共同發展智慧商廈。羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰表示，首個合作項目是將前身是工業大廈的觀塘道350號，改造成集辦公大樓，商場及活動空間等用途於一身的「KTR350」全新智慧商廈。

中移動香港及羅氏集團將觀塘的「KTR350」項目建成智慧商廈。（彭振濠攝）

【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億 東北亞市佔逾7成

羅正杰表示預計於2023年第四季正式開幕CMHK iSolutions於「KTR350」技術應用包括

1.為「KTR350」鋪設5G網絡，覆蓋大樓所有室內空間，為訪客及租戶提供超高速，低時延的無縫網絡體驗。

2.引入智慧停車場系統，運用低耗電的5G NB-IoT網絡連接場內探測器，實現自動識別車牌，監測車位狀態及導航等功能。

3.為「KTR350」商場空間建造智慧洗手間，能夠實時監測各個樓層洗手間的空氣質量，使用率及消耗品補給等情況。

中國移動董事兼行政副總裁馬子斌表示今次高興與羅氏集團合作，發揮雙方於5G科技和地產領域的專長，硬軟件相互配合，共同打造為大眾帶來革新及優質體驗的地產項目。

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