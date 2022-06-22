英國上月通脹按年升9.1% 創40年來最高水平

生活成本危機惡化，英國上月的消費者物價指數（CPI）按年升9.1%，通脹率創下過去40年以來新高。食品及非酒精飲品價格飆升成為推高通脹的主因。英倫銀行警告，通脹今年會升至11%的高位。

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英國國家統計局（ONS）周三（22日）公布，CPI於5月按年升9.1%，較4月的9%升0.1個百分點。CPI上月按月則升0.7%。

俄烏為小麥及粟米出口大國，戰爭嚴重限制兩國糧食出口。食品及非酒精飲品價格飆升推高英國通脹，其中麵包、穀物和肉類價格升幅最大。

數據分析公司Kantar 預測，英國人今年購買糧油雜貨的平均開支將增加380英鎊（約3,650港元）。

汽油及柴油平均價格上月同創新高，其中汽油價格每升平均價接近1.66英鎊，較去年同期升逾3成。而柴油每升平均價也升至接近1.8英鎊。汽車燃料價格按年升32.8%，創下自1989年以來的最大升幅。

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能源價格飆升也推高通脹，ONS指天然氣批發價格去年升兩倍，而4月的電費及天然氣按年通脹率達到53.5%及95.5%。

ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，由於糧食價格普遍飆升，上月的商品出廠價格升幅為過去45年以來最快，而原料成本升幅更為有記錄以來最快。

但他表示服飾價格升幅低於去年同期，而電腦遊戲價格也下跌，兩者抵銷糧食與油價的升幅。

英倫銀行上周曾經警告，隨著電費及天然氣價格飆升，預計通脹今年稍後會達到11%。

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責任編輯：鄭錦玲