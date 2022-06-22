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【消費情報】MOKO新世紀廣場大口仔主題活動 設6大山系露營打卡區 The Point會員消費換領獨家精品

理財智慧 17:11 2022/06/22

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MOKO旺角新世紀廣場宣布，將於7月14日至8月20日舉行「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」主題活動，以慶祝大口仔榮奪《Sanrio Character Ranking 2022》香港區最受歡迎角色第1位。由即日起至7月底，商場亦會推出「MOKO夏日消費賞及MOKO消費券 ‧ 雙重賞」，The Point會員於任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即送指定購物贈券兼賺消費積分。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

屆時場內將設6大山系露營打卡裝置，讓大家瞬間出走，置身綠油油的景致與心愛角色細味喫茶、燒烤之樂。場內更設有大口仔期間限定店，售賣多款會場限定精品，The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品。顧客可以與大口仔於MOKO體驗音樂露營之餘，更可以與摯愛一同歡聚購物兼賺取精彩回贈！商場由即日起至7月31日推出「MOKO夏日消費賞」及「6PM後加碼賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享高達1,100元回贈，包括餐飲、時裝、美容贈券，讓顧客於MOKO消費享有高達半價優惠。

6大山系露營打卡區

大口仔將於「音樂茶座露營車」拿起結他，彈奏著輕快的樂章迎接大家，並準備了芳香清甜的手沖茶讓來賓們細味品嚐。大口仔的女朋友nako-chan及弟弟maakun亦於「溫馨帳幕營火」及「BBQ野餐燒烤區」安排了不同的精彩環節，與參觀者一同敲響美妙旋律，以及親手炮製滋味美食！現場更會播放大自然聲音及柔和音樂，讓參觀者更融入現場氣氛之中。L1亦另設3大打卡位「大口仔休息小站」、「nako-chan野餐區」及「maakun音樂鞦韆」，可愛角色手持各式各樣的小型樂器奏出活潑樂曲。

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粉絲必逛期間限定店

場內更設有「大口仔期間限定店」，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品，當中包括多款獨家發售的會場限定新品，星級推介有「大口仔露營野餐必備精品」、「大口仔會場優先發售新品」、「人氣Kuromi精品」等。

    點擊圖片放大
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MOKO夏日消費賞 及 MOKO消費券 ‧ 雙重賞

換領日期︰即日起至7月31日

換領時間︰上午10時至下午10時

換領地點︰L1樓層顧客服務中心

The Point會員於任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即送指定購物贈券兼賺消費積分

消費滿
(發票數量不限，惟每張發票須達100元)

800元

 送MOKO指定購物贈券

名額

每日共150套
指定購物贈券
100元時尚服飾及兒童用品贈券 (B款) x 1張
2,000元 總值500元MOKO指定購物贈券
7,000元 總值1,500元MOKO指定購物贈券

6pm後加碼賞

換領日期︰即日起至7月31日

換領時間︰下午6時至10時

換領地點︰L1樓層顧客服務中心

憑即日6pm後HK$500或以上之電子消費發票即可換領

• HK$50指定商戶贈券

• 1小時免費泊車券

活動詳情：

MOKO新世紀廣場「MOKO．minna no tābō 夏日Music Camping」主題活動

日期：2022年7月14日至8月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO MTR樓層中庭

Music Camping小島打卡區

日期：2022年7月14日至8月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：M L1樓層走廊(近MOKO POP)

「大口仔期間限定店」

日期：2022年7月14日至8月20日

時間：上午11時至晚上8時

地點：MOKO MTR樓層中庭

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責任編輯：嚴浩文

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