商界環保協會環保領袖論壇　推動商界坐言起行　實現香港淨零排放

▲ 環境局局長黃錦星先生（圖中）、商界環保協會主席歐嘉榮先生（圖右）與商界環保協會行政總裁吳家穎先生（圖左）呼籲本港商界坐言起行，實現香港淨零排放。

商界環保協會有限公司以「推動商界坐言起行 實現香港淨零排放」為主題，舉辦旗艦活動環保領袖論壇。是次論壇以混合網上和實體模式舉行，吸引本港及世界各地逾1,200位政府官員、領事、商界領袖、企業家、行業專家、學者及其他有興趣人士參與。



商界環保協會近年來見證了香港商界在推動淨零轉型方面的決心。自 2019 年推出《商界環保協會低碳約章》以來，成員數量日益增長，至今已有超過100間企業和機構簽署。香港特區政府於去年公布的《香港氣候行動藍圖2050》中提出四大減碳策略，預計將能推動私營機構採取更果斷的行動，有助本港於2050年前實現碳中和。商界環保協會透過今日的論壇，促進商界落實淨零轉型。

▲ 環境局局長黃錦星先生於環保領袖論壇致辭，鼓勵私營機構齊心合作，為香港邁向碳中和而努力。

環境局局長黃錦星先生於論壇中表示：「為達致香港2050年前實現碳中和，政府公布了《香港氣候行動藍圖2050》，提出『淨零發電』、『節能綠建』、『綠色運輸』和『全民減廢』四大減碳策略，以應對發電、運輸和廢棄物所產生的碳排放。減碳措施不但可持續改善環境，亦可帶動綠色經濟的發展，創造就業機會，促進綠色復蘇。我期望企業把握低碳轉型帶來的商機，同心邁向碳中和。」



商界環保協會主席歐嘉榮先生指出：「本會贊同聯合國政府間氣候變化專門委員會第三工作小組共同主席斯基之說，為應對氣候危機，我們必須坐言起行，把全球暖化的升溫幅度限制在攝氏1.5度，因為『現在不行動就永遠來不及了』。透過是次論壇，本會希望能夠啟發商界環保協會會員和商界作出變革，共創可持續的零碳香港。」

▲ 參與環保領袖論壇的嘉賓祝賀商界環保協會成立30周年

今年是商界環保協會30周年，為慶祝本會30年來一直推動本港之環保卓越和企業可持續發展，我們推出了一連串活動和項目，而環保領袖論壇是重點活動之一。 商界環保協會將持續推動商界採取積極行動，將承諾付諸實行，以加快本港企業轉型。



下列為出席論壇的嘉賓（按出場序）：

• 商界環保協會主席歐嘉榮先生

• 環境局局長黃錦星先生

• 商界環保協會行政總裁吳家穎先生

• 世界可持續發展工商理事會會長兼首席執行官Peter Bakker先生

• 英國COP26亞太暨南亞氣候變遷大使Ken O’Flaherty先生

• 瑞典駐香港及澳門總領事Per Augustsson先生

• 英國駐香港及澳門副總領事何思婷女士

• 香港瑞典商會Sustainability Committee Chairman Torbjörn Magnusson先生

• 世界可持續發展工商理事會Director – Asia Pacific Joe Phelan先生

• 商界環保協會營運總監梁志峰工程師

• 施耐德電氣（香港）有限公司策略及業務發展總監李沛銓先生

• SAP Global Vice President, Strategy SAP S/4HANA Sustainability, Anita Varshney女士

• 中電源動有限公司Head of Digital Solutions簡瀚澎先生

• 香港科技大學Director, Sustainability / Net-Zero Office Davis Bookhart教授

• 香港華為國際有限公司Chief Technical Officer Raymond Leung先生

• 商界環保協會政策及研究主管劉敏智先生

• 中電控股有限公司集團可持續發展總監羅漢卿先生

• 太古地產有限公司可持續發展高級經理何浩賢先生

• 利記集團副主席及行政總裁陳婉珊女士

• 現代貨箱碼頭有限公司企業事務主管黃慧娟女士

• H&M Global Climate Expert Fengyuan Wang先生

• 沛然環境評估工程顧問有限公司主席及執行董事郭美珩女士

• 恒隆地產有限公司總經理 — 可持續發展John Haffner先生

• 香港機場管理局可持續發展總經理李仲騰先生

• 星展銀行（香港）企業及機構銀行副總監林永德先生

• 利安顧問有限公司董事總經理李少穎女士

• 香港定期班輪協會主席羅振麟先生



環保領袖論壇是商界環保協會的旗艦活動，旨在匯聚不同界別的持份者，就有關香港環境可持續發展的各項重要議題進行討論。論壇乃商界環保協會其中一項重點活動，促進知識及意見交流。



(特約)