▲ 【行會成員】任志剛：確保金融安全及國際金融中心地位是未來香港金融發展重要工作 非常感謝李家超的信任

候任特首李家超公布新一屆行政會議非官守成員名單，當中9人留任，包括金管局前總裁任志剛、港大校務委員會前主席李國章、資深大律師湯家驊，安老事務委員會主席林正財、建制派廖長江、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人、鄉議局主席劉業強。

任志剛表示，非常感謝李家超對自己的信任，給予繼續為香港市民服務的機會，「確保香港金融安全及維持香港國際金融中心地位是未來香港金融發展的重要工作，我希望可以在有關範疇以及其他財經議題，向行政長官提供有助決策的意見，鼎力協助行政長官施政」。

16名行政會議非官守成員中，新加入的包括恒生銀行 （00011） 前行政總裁梁高美懿、曾任其選舉代理人的港區全國政協委員陳清霞、食物及衞生局前局長高永文、保險業監管局前主席鄭慕智，另有3名立法會議員獲委任，包括民建聯副主席陳克勤、工聯會會長吳秋北，及保險界的陳健波。

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