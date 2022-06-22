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中西區各界 慶祝香港特區成立25周年

都會情報 15:10 2022/06/22

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今年是香港特別行政區成立25周年，香港中西區各界協會特別舉辦「中西區各界慶祝香港特別行政區成立二十五周年活動」，協會榮譽顧問葉永成SBS、BBS、MH太平紳士及慶典委員會執行主席周超常先生主持活動發佈會，中西區民政事務助理尊員吳詠希女士出席支持，活動涉及二十多個項目，包括已順利舉行的網紅歌唱大賽2022、通善敬老粵劇欣賞會。

還有多項活動將陸續舉行，包括派發「共慶回歸顯關懷」禮物包；「我和我的祖國」郵票設計比賽頒獎典禮；新巴、城巴、電車的車身佈置及花車巡遊；中區警署外牆巨型橫額；巴士站電子燈箱及環球大廈大屏幕宣傳短片；我和我的祖團電影欣賞會；中上環行人天橋系統慶典佈置；大型幻彩宮燈展覽；「我和我的祖國」慶回歸拼圖比賽；萬眾歡騰慶回歸醒獅嘉年華；中西區第十屆回歸盃體育舞蹈錦標賽2022及繽紛同樂舞之夜；中西區各界慶祝香港特別行政區成立25周年文藝晚會；慶祝香港特別行政區成立25周年聯歡晚宴；全港青少年書畫比賽，以及校制乒乓球邀請賽暨運動推廣同樂日等。其中大型幻彩宮燈展覽更會申請打破建力士紀錄及中國的世界紀錄，以精彩的節目與廣大市民分享回歸的喜悅，共慶盛事，增強市民對祖國的歸屬感，促進社區和諧。

(特約)

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