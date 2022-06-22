【中美貿易】傳拜登正考慮取消對華關稅　惟在G7峰會後才有決定

美國通脹高企，美國總統拜登（Joe Biden）正考慮取消對華關稅以遏制通脹。

據《路透社》引述知情人士報道，拜登正在考慮取消一系列對中國商品的關稅，以遏制通脹。惟預計在下周舉行的七國集團（G7）峰會前不會做出任何決定。

消息人士稱，拜登上周五（17日）與白宮官員討論有關撤銷前總統特朗普（Donald Trump）對華關稅的決定。美國可能大幅削減關稅，但最終削減的規模尚未有定案。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

前美國貿易官員塞庫塔（Margaret Cekuta）表示，放寬關稅對通脹的影響有限，撤銷關稅後，或需8個月的時間才能完全生效。「從經濟上說，這沒有意義，但它有助減輕對抗通脹的心理負擔」，她又補充，政府正分析哪些關稅項目可能對物價影響最大。

報道稱，有官員提案取消大部分對中國消費品出口的關稅，但與「301條款」調查的500億美元貨品除外，包括電路板、半導體和其他「戰略」商品。該提案還排除了對鋼鐵和鋁關稅的更變。

【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠