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【中美貿易】傳拜登正考慮取消對華關稅　惟在G7峰會後才有決定

環球政經 16:16 2022/06/22

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美國通脹高企，美國總統拜登（Joe Biden）正考慮取消對華關稅以遏制通脹。

據《路透社》引述知情人士報道，拜登正在考慮取消一系列對中國商品的關稅，以遏制通脹。惟預計在下周舉行的七國集團（G7）峰會前不會做出任何決定。

消息人士稱，拜登上周五（17日）與白宮官員討論有關撤銷前總統特朗普（Donald Trump）對華關稅的決定。美國可能大幅削減關稅，但最終削減的規模尚未有定案。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

前美國貿易官員塞庫塔（Margaret Cekuta）表示，放寬關稅對通脹的影響有限，撤銷關稅後，或需8個月的時間才能完全生效。「從經濟上說，這沒有意義，但它有助減輕對抗通脹的心理負擔」，她又補充，政府正分析哪些關稅項目可能對物價影響最大。

報道稱，有官員提案取消大部分對中國消費品出口的關稅，但與「301條款」調查的500億美元貨品除外，包括電路板、半導體和其他「戰略」商品。該提案還排除了對鋼鐵和鋁關稅的更變。

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責任編輯：黃苑筠

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