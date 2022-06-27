【新股IPO】名創優品通過港交所上市聆訊　據報集資7.8億元

外電上周引述消息人士指，中概股名創優品（MINISO，美：MNSO）成功通過聯交所上市聆訊，港交所 （00388） 旗下披露易今（27日）上載名創優品聆訊後資料集，顯示名創優品已通過上市聆訊。

外電上周引述消息人士預計名創優品最快本月27日起評估投資者需求，初步估計集資額約1億美元（約7.8億港元），但招股時間表、集資額仍存變數。美銀、海通國際及瑞銀為名創優品上市聯席保薦人。

名創優品在今年3月在聯交所上載初步招股文件，根據弗若斯特沙利文報告，截至去年12月底，在全球有5000多家名創優品門店，在中國有3100多家名創優品門店，在海外有約1900家名創優品門店。

名創優品2020年10月在美國上市，名創優品周四美股早段升2%，暫報8.1美元，市值約24.4億美元。公司年初至今股價跌逾兩成。

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