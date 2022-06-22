【停電支援】多區大規模停電 SmarTone免費借出流動充電器 CMHK派儲值卡提供免費手機充電

昨晚中電一條位於元朗宏樂街的輸電橋突然起火，導致元朗、天水圍及屯門區大規模停電，中電透露天水圍仍有逾兩萬用戶未有電力供應。為支援受影響居民，有電訊商宣布提供免費充電服務以及派發數據卡等支援，供應數量有限，先到先得。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

昨晚中電一條位於元朗宏樂街的輸電橋突然起火，導致元朗及天水圍區大規模大停電，天水圍至今仍有逾兩萬用戶未有電力供應。為支援受影響居民，有電訊商宣布提供免費充電服務以及派發數據卡等支援，供應數量有限，先到先得。

SmarTone表示，其客戶到任何一間門市，都可以免費外借充電器。而屯門及元朗門市已經準備好額外數量流動充電器，免費外借予SmarTone客戶，並延長交還期至5日。有需要人士可以於以下4家門市查詢：

元朗門市：

教育路元朗商業中心地下3號舖 青山公路元朗段123號開心廣場地下3號舖 元朗形點二期3樓A313b號舖

屯門門市：

屯門市廣場第一期地下G129號舖

中移動CMHK亦表示，所有受供電影響的市民，可以到就近天水圍及元朗門市免費享用手機充電服務；此外受停電影響的CMHK家居寬頻客戶，亦可以到CMHK天水圍指定門市領取MySim儲值卡一張，包括無限本地數據30日（首50GB高達42Mbps，其後任用高達128kbps）。

免費享用手機充電服務門市地址：

天湖路2號天耀廣場地下L052B舖 天水圍T Town South 2樓S207舖 元朗青山公路（大馬路）177號地下（康樂路輕鐵站對面） 元朗教育路26-34號百宜樓地下D舖 (麥當勞對面)

領取MySim的門市地址：

天水圍T Town South 2樓S207舖

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責任編輯：嚴浩文