▲ 【異動股】祥生午後一度抽升19%、觸發市調機制 另獲批公眾持股量豁免至最少21.9%

祥生控股 （02599） 午後出現異動，公司於下午1時59分抽升，一度升19.3%，高見0.74元，並觸發市調機制，並於下午2時04分結束。祥生控股現報0.7元，升12.9%，成交額3530萬。

祥生控股昨日公布，就向聯交所於2020年10月30日申請其公眾持股量豁免，獲聯交所接納的最低公眾持股量為21.9%。

祥生指出，據上市規則第8.08（1）（a）條一般要求發行人已發行股份總數的至少25%須於任何時候均由公眾人士持有。不過，公司已向聯交所申請，要求聯交所行使其於上市規則第8.08（1）（d）項下的酌情權，而聯交所已授予公司可豁免嚴格遵守上市規則第 8.08（1）（a）條的規定，而公眾人士不時持有的股份最低百分比將為以下最高者： （a） 公司已發行股本總數的20.8%；或 （b） 於超額配股權獲行使後公眾人士持有的股份佔本公司經擴大已發行股本的有關百分比。

基於公司在2020年12月11日的公告所披露，於緊隨部分行使超額配股權後，公眾人士將持有公司已發行股本總數不少於21.9%。因此，根據公眾持股量豁免，公司獲聯交所接納的最低公眾持股量為21.9%。

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