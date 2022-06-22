阿富汗6.1級地震逾280人死 500公里外都感震動

阿富汗當地時間周三（22日）凌晨發生6.1級地震，震央位於首都喀布爾以南霍斯特市約44公里。阿富汗國營巴赫塔爾通訊社報道指，地震造成最少280人死亡、過百人受傷。地震威力強大，連鄰國巴基斯坦都感受到震動。

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美國地質調查局錄得阿富汗周三凌晨發生黎克特制6.1級地震，震央位於東南部城市霍斯特（Khost）約44公里，震源深度約51公里。歐洲地中海地震中心（EMSC） 數據指，首都喀布爾、鄰國巴基斯坦及印度逾500 公里地方感受到震動。

巴赫塔爾通訊社（Bakhtar） 周三上午報道指，地震造成帕克蒂卡省（Paktika）最少280人死亡，約600人受傷，救援隊正搭乘直升機前往受災地區支援。報道引述當地官員稱，希望中央政府盡快提供緊急援助，憂慮死亡人數可能會進一步上升。

社交網站流傳相片及影片顯示，大片房屋被夷為平地，不少民眾在醫院接受治療。

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塔利班副發言人卡里米（Bilal Karimi）於Twitter表示，地震波及帕克蒂卡省在內等4個地區，導致數百人死傷，數十座房屋被毀。卡里米敦促所有救援機構伸出援手，派出團隊前往協助。

塔利班災害管理機構負責人哈卡尼（Mohammad Nassim Haqqani）指，東部省分楠格哈爾省（Nangarhar）亦接獲死亡報告。

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責任編輯：郭麗明