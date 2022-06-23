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阿富汗6.1級地震逾千人死 500公里外都感震動 （第四版）

環球社會熱點 12:49 2022/06/23

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阿富汗當地時間周三（22日）凌晨發生6.1級地震，震央位於首都喀布爾以南霍斯特市約44公里。外國媒體引述阿富汗塔利班官員報稱，地震造成最少1,100人死亡及逾1650人受傷。地震威力強大，連鄰國巴基斯坦都感受到震動。

（第四版更新死傷人數）

俄被禁向飛地運貨 警告要令立陶宛人都感到痛 【下一頁】

阿富汗Tolo新聞社報稱，死亡人數已達1,100人，傷者超過1,650名。

路透社早前引述阿富汗塔利班災害管理部門官員報稱，地震已導致最少1000人死亡，超過600人受傷，並估計收集山區鄉村數字後，死傷人數會進一步增加。今次地震為當地自2002年以來，死傷最多一次地震。

重災區為東部帕克蒂卡省（Paktika），內政部官員阿尤比（Salahuddin Ayubi）確認255人死亡，逾200人受傷。阿尤比指已派出直昇機協助救援，以及向災區投放醫療用品及食物。

塔利班最高領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）發表聲明，向地震災民致以慰問。

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英鐵路未恢復正常服務 倫敦車站如空城 【下一頁】

美國地質調查局錄得阿富汗周三凌晨發生黎克特制6.1級地震，震央位於東南部城市霍斯特（Khost）約44公里，震源深度約51公里。歐洲地中海地震中心（EMSC） 數據指，首都喀布爾、鄰國巴基斯坦及印度逾500公里地方都感受到震動。

巴赫塔爾通訊社（Bakhtar） 周三報道引述當地官員稱，希望中央政府盡快提供緊急援助，憂慮死亡人數可能會進一步上升。社交網站流傳相片及影片顯示，大片房屋被夷為平地，不少民眾在醫院接受治療。

塔利班副發言人卡里米（Bilal Karimi）於Twitter表示，地震波及帕克蒂卡省在內等4個地區，導致數百人死傷，數十座房屋被毀。卡里米敦促所有救援機構伸出援手，派出團隊前往協助。

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責任編輯：郭麗明

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