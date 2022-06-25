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【ESG發展策略】萬豪國際多元政策推可持續發展　減碳兼平衡住客體驗

16:00 2022/06/25

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萬豪國際集團大中華區高級營運副總裁Michael Malik強調，旅客住宿體驗與ESG策略之間其實並不對立。（受訪者提供圖片）

全球旅客對可持續發展要求愈趨強烈，酒店企業必須急速變陣，才能爭取後疫情時代旅客的心，抓住商機。跨國酒店管理集團萬豪國際（Marriott International）近年運用多元策略，在不影響住客體驗的大前提下，以4招實踐ESG，減少製造污染兼平衡住客體驗。

【ESG發展策略】新奥能源推動數碼部署　設ESG委員會、疫下增培訓

【ESG】戴爾科技早倡零碳　兼顧環保與效能

酒店往往為旅客提供一次性用品，加上水、電等能源消耗，以環境永續角度來看，確實有極大改進空間。面對氣候變化，萬豪國際集團大中華區高級營運副總裁Michael Malik坦言酒店業要負上責任，去改善過往對環境造成的影響。加上疫情爆發後，消費者愈趨重視可持續發展，酒店業在此領域的責任也逐漸加重。

Malik引述旅遊網站Booking.com報告指，有86%旅客重視可持續旅遊，而32%香港旅客表示，在挑選住宿時，供應商可持續發展措施是相當重要的考慮因素。因此，可持續發展對企業增長、吸引新客和滿足客戶至關重要，除減少對環境不利影響外，還可贏取客人好感。

不過，仍有旅客對可持續議題感到困惑，認為這些推行可持續措施的酒店，將提供較低質量體驗，Malik直言要更努力吸引他們前來住宿，才會明白這觀念是錯誤。他強調不會強求住客節省用電或用水，反而會從細節入手，包括改變內部政策、推出體驗活動推廣環保及回饋社會等，來落實可持續發展的工作。

減少浪費　兼可節省企業成本

萬豪國際目前主要以4大方法推行ESG政策。一是減少食物浪費。Malik指酒店每日需預備大量食材，廚餘棄置問題相當嚴重。為解決問題，該集團與有機資源回收中心O-Park合作，將廚餘轉化為電能，由去年9月至今年3月，香港海洋公園萬豪酒店和香港東涌世茂喜來登酒店共減少44,260公斤廚餘。

二是減少廢棄物及能耗。集團計劃年底前，在所有大中華區酒店的客房內，改以大枝裝泵動式瓶子取代一次性塑膠瓶沐浴用品，此舉將令所有酒店減少30%塑料使用。Malik表示，政策除大幅減少廢棄物、降低對環境影響外，長遠來說相信可節省企業成本。在用水方面，香港東涌世茂喜來登酒店收集從冷卻塔流出的水，作為酒店沖廁水重複使用，每年可節省高達1,500立方米的水。

住宿體驗與ESG策略　並不對立

三是盡責採購，體現社會責任政策。該企專注於可持續、負責任的本地採購，減少業務對環境和社會帶來負面影響，Malik舉例指，香港海洋公園萬豪酒店所有餐飲場所均遵循WWF的《海鮮選擇指引》。

四是推出Good Travel with Marriott Bonvoy旅遊體驗計劃。他認為，除以金錢回饋社會外，推出體驗活動教育大眾可持續發展概念，也是方法之一。香港東涌世茂喜來登酒店是首批推行的酒店之一，「主要舉辦家庭農作體驗，住客可參觀由家庭經營的有機農場，學習製造有機肥料和堆肥，以及保護植物免受蟲害。」Malik笑言，住宿體驗與ESG策略之間其實並不對立，住客甚至能夠獲得不一樣體驗。

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記者：曾曉汶

【ESG】有助大幅降低運輸成本　本地科企研發新方案驅動氫能產業

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