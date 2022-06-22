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【航空復常】美國機師嚴重不足　多間航企減班削線

商業 15:35 2022/06/22

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美國地區民航服務需求回復，惟業界人手嚴重短缺要減班及取消個別航線。(法新社圖片)

美國地區民航服務需求回復，惟業界人手嚴重短缺，綜合消息顯示多間航空公司都需要在最近的假期及夏季削減班次，甚至要取消部分航線。

【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間

美國航空 (American Airlines)宣佈因為近月以來的人手不足，將會於9月7日起，取消三個城市的來往航線，包括美國俄亥俄州北部托雷多、紐約州的伊薩卡及艾斯利普。

航空公司發言人表示因為「地區機師短缺」所致，並感謝團隊為該地區的乘客戶提供服務，於此期間會密切合作，同時將聯絡在此日期之後出發的乘客安排變更行程。

另外，美國航空亦打算調整其他8條航線，以更好應付當前乘客需求，航線將包括該企的樞紐機場，作為始發地或目的地。

機場人流創新高

據運輸安全管理局的統計指，在過去的星期五於機場對逾244萬人進行篩查，是自2021年11月28日以來的單日人數新高。美國的國內航班需求急速回升，加上近日父親節及黑奴解放日（6月19日）假期，大量航班出現延誤或取消。

達美航空亦宣佈在7月1日至8月7日將有逾100班次需要取消，同時該企機師亦向乘客發出公開信，表示已盡力加班提供服務，兼顧飛行安全及希望大眾諒解。西南航空亦已經取消夏季檔期近2萬班次。為解機師不足，美國航空旗下3間地區航空公司已協議大幅增加機師薪酬，未來2年可獲得額外50%加薪。

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責任編輯：王浩賢

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