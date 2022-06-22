▲ 【新股IPO】香港新股集資規模跌至全球第9位、處10年低位 德勤：港股不能「獨善其身」下半年料有大調整

德勤發表今年上半年新股市場報告，受聯儲局大幅度加息及縮表、俄烏衝突持續以及內地疫情等影響，香港新股上半年融資額跌近92%至178億元，跌出全球前五，僅排在第九位。本港IPO上半年的集資規模，亦為港股新股市場2012年以來的同期低位。

本港全年約70隻新股上市

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，本港資本市場在大環境下不能「獨善其身」，下半年香港資本市場將迎來比較大的調整，預計今年全年有約70隻新股上市，融資金額介乎1600億至1800億元，今年初預測數據分別為120間和3300億元。

不過，歐振興認為，香港約有八成的新股融資額均來自內地公司，相信隨著內地穩經濟增長的政策落實，經濟開始反彈，香港新股市場有望在第四季度好轉，對香港能否在今年保住全球集資前五，持謹慎樂觀的態度。

上交所半年融資規模全球第一

今年上半年受惠於中國移動 （00941） 以及中海油 （00883） 兩隻超大紅籌回歸，推動上海證券交易所上半年集資額至2543億元，融資規模排在全球第一；深圳證券交易所緊隨其後，以1209億元的融資規模排在第二，其後分別是韓國證券交易所、迪拜金融交易所以及印度國家證券交易所。

除港交所外，近年屢次登上前五或三甲的納斯達克交易所以及紐約證券交易所均跌出前五，當中納斯達克以融資274億融資跌，位列第7，紐交所則排在第12位。

本港上半年集資規模按年跌逾九成，主要因缺少融資規模超10億美元以上的新股，歐振興又預計，本港下半年或有10隻左右融資規模在10億美元以上的新股。

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