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【業績｜體育用品股】中國動向全年盈轉虧17.5億人幣　不派息　全日跌3%

股市 13:55 2022/06/22

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【業績｜體育用品股】中國動向全年盈轉虧17.5億人幣　不派息　午後跌逾4%

內地營運體動品牌Kappa品牌的中國動向 （03818） 公布截至今年3月31日止全年淨虧損17.47億元（人民幣．下同），而上年同期純利18.11億元；每股虧損29.79分，不派末期息。期內收入19.16億元，按年跌2.74%；毛利11.22億元，跌14.92%。

管理層：暖冬抑產品需求

管理層表示，過去一年，疫情反覆不斷，對集團整體營運均造成影響，加上暖冬的出現抑制產品需求，令營商環境充滿挑戰。隨着東京奧運會、陜西全運會及北京冬奧會相繼舉行，國內點燃運動熱潮，帶動體育市場快速發展。集團積極捕捉市場機遇，通過加強線上線下銷售渠道佈局、優化全渠道架構等方法，提升效率以及業務表現。

管理層又指，相對於2020/21財年投資收益的大幅增長，2021年3月以來受宏觀市場波動影響，集團持有的股票、二級市場基金等公允價值回調，導致本財年帳面投資虧損。展望未來，集團將繼續優化投資資產結構，加強與投資項目管理方的緊密合作，審慎推進新項目投資及推動已投項目的及時合理退出，為股東帶來長期穩定的收益。

產業滲透率未來有望提升

展望未來，管理層指，隨着接連多項大型體育盛事順利舉行與利好政策加持，國內掀起的運動風潮方興未艾，產業滲透率有望進一步提升。集團對中國經濟及運動服裝行業的前景持樂觀態度，相信待疫情緩和後，體育用品市場的發展機遇處處。

中國動向收報0.45港元，跌3.23%。

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【體育用品股】中國動向 3月底止第4季Kappa零售流水錄中單位數按年跌幅　門店數目按季持平

港股 運動 全運會 奧運會 派息 體育用品股 運動 中國動向（03818）
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