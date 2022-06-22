27歲美女畫家戀77歲畫廊老闆 爺孫戀轟動藝術界

一名27歲美女畫家數年間作品升價至4,000倍，但因與經銷商的商業糾紛轉投高古軒畫廊，意外與77歲畫廊創辦人展開一段戀情。由於這對戀人的年齡差距較大，兩人的戀情也轟動藝術界。

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魏恩特（Anna Weyant）3年前的作品售價以400美元（約3,120港元），但她其後聲名鵲起，一幅作品《墮落的女人》（Falling Woman）去年獲藝術經銷商Tim Blum以1.5萬美元（約11.7萬港元）購入。

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Tim Blum將《墮落的女人》送到蘇富比拍賣，上月底以160萬美元（約1,248萬港元）的價格售出，較她3年前的作品升價至4,000倍。

藝術經銷商通常不會將自己合作的藝術家畫作委託拍賣，魏恩特不滿Tim Blum的經營手法決定不再合作。

魏恩特與全球最大畫廊高古軒（Gagosian）創辦人高古軒（Larry Gagosian）惺惺相惜，一年前就已相戀。魏恩特與Tim Blum發生商業糾紛後，與高古軒畫廊簽下全球代理協議。

高古軒強調自己是想保護魏恩特免受大惡狼（big bad wolves）傷害，堅稱雖然他與魏恩特相戀，但在公事上對待畫廊所有藝術家都是一視同仁。

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魏恩特1995年於加拿大出生，父母分別為律師及法官。她早年入讀美國羅德島設計學院學習畫畫，畢業後曾遠赴中國杭州美術學院半年學畫，並指杭州這座城市的色調影響了她的畫風。

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責任編輯：鄭錦玲