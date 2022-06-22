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【猴痘症】新加坡南韓首錄確診 同為輸入個案（第二版）

環球社會熱點 16:09 2022/06/22

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全球愈來愈多國家錄得猴痘症個案，引起廣泛關注。新加坡周一（20日）錄得首宗猴痘確診，患者為一名英國籍男性空中服務員。此外，南韓周二（21日）亦報告兩宗疑似猴痘輸入個案，其中一宗證實確診。

（第二版更新南韓首錄猴痘確診）

新加坡料2個月內再爆疫 促長者打第3針 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周二（21日）表示，當地錄得首宗猴痘境外輸入個案，患者是一名42歲英國籍男子，職業是一名空中服務員。衛生部指男子於本月14日開始頭痛，15日至17日曾逗留新加坡，期間出現發燒症狀。他於19日再次入境並出現皮疹，翌日確診。

衛生部稱，男子目前在國家傳染病中心（NCID）接受治療，病情穩定。當局正追蹤男子曾搭乘的航班，逗留新加坡期間曾前往一間按摩店、上周四在3間食肆用餐，所有到訪地點正清潔及消毒。

衛生部目前已確定13名密切接觸者，他們將接受21日隔離。

新加坡推85億支援計劃 助民眾克服通脹危機 【下一頁】

此外，南韓疾病管理廳周三錄首宗猴痘病例，是從德國入境的南韓人。患者周二從德國飛抵南韓，入境時主動向疾病管理廳申報出現猴痘症狀，立即被移送至定點醫院接受治療，被列為疑似個案。患者其後接受PCR檢測及基因測序，確實感染猴痘病毒。

疾病管理廳指，另一名周一入境的外籍旅客初步檢測結果呈陰性。該旅客周日出現喉嚨痛、皮疹等症狀，周二在釜山醫院接受隔離治療。

疾病管理廳將猴痘預警級別從第一級「關注」上調至第二級「注意」。為防止猴痘病毒傳入，防疫部門從上月24日起加強檢疫，向爆發猴痘疫情國家的入境者實施體溫檢測及健康問卷調查。

根據《路透社》數據，全球至今有35個非流行國家錄得逾2,500宗猴痘病例。

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責任編輯：郭麗明

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