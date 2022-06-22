▲ 【李嘉誠基金會】李嘉誠基金會向中大捐1.5億元 支持生物醫學科技的科研發展

李嘉誠基金會積極向教育界捐款，培育本港人才。繼早前向教大捐款後，李嘉誠基金會再向香港中文大學捐贈1.5億元，連同等額配對，將為中大醫學院成立一項價值3億元的基金，用於支持生物醫學科技的科研發展。當李嘉誠看到中大領導層準備的道具支票後，即與身邊的財務負責人確認基金會已把1.5億元悉數捐予中大，然後笑言：「你哋應該準備收據，唔係支票喎。」隨即引來閧堂大笑。

人口老化正在為世界各地醫療系統帶來沉重的負擔

李嘉誠基金會認為，人口老化正在為世界各地醫療系統帶來沉重的負擔，同時，新冠病毒等傳染病及疫情的影響均對全球人類健康構成前所未有的威脅，要應對這些逼在眉睫的挑戰，加強創新生物醫學研究及加快將科研成果轉化至臨床應用，實在刻不容緩。

中大醫學院推出「至臻至美」（Passion for Perfection （P for P））計劃，首要目標是加速將醫學科研成果由實驗室應用到人體身上，提升醫療水平，促進人類健康。該計劃將積極推動創新，加強及保護知識產權發展；並鼓勵大學成員創業，以促進本地醫療行業的可持續發展。

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