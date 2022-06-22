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【英國王室】女王毋須拐杖輔助 接見大主教獲贈勳章

環球社會熱點 13:46 2022/06/22

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英女王伊利沙伯二世近年健康轉差，登基70周年慶典上亦缺席不少活動。英女王近日接見坎特伯里大主教，獲對方贈送特別勳章，紀念其在位70年。英女王全程毋須使用拐杖輔助，精神狀態亦似乎不錯。

【英國王室】威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡 【下一頁】

【英國王室】威廉低調迎40歲生日 首登慈善雜誌封面 【下一頁】

英女王周二（21日）在溫莎堡接見坎特伯里大主教（archbishop of Canterbury）韋爾比（Justin Welby），獲贈送英格蘭教會因為她登基70年及多年為教會的貢獻，頒發的坎特伯里十字勳章（Canterbury Cross）。

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英格蘭教會高度表揚英女王在位多年來，堅定守護基督教及教會，負起英格蘭教會最高領袖的責任。教會亦讚賞英女王關心英國民眾的團結，亦關懷社會上較為不幸的族群，對教會全體有莫大啟發。

過往英女王不時被影到需要拐杖協助，但周二時身披花裙的她能如常走動及迎接韋爾比，並親手接過坎特伯里十字勳章。英格蘭教會每年會向少數對教會作出重大貢獻人士，作為年度蘭貝斯獎（Lambeth Awards）一部分。

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責任編輯：吳漢培

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