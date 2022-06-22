▲ 【下半年展望】信安陳曉蓉：恒指下半年有望挑戰24,000點 看好科技內房板塊

信安資金管理（亞洲）就下半年經濟發表展望，投資策略部主管陳曉蓉料，恒指若企穩21,800點， 今季可挑戰24,000點。陳曉蓉指，本地經濟增長預測爲1%至2%。而港元則持續疲弱，預計在年底紓緩，息差不斷闊寬，HIBOR或有機會高見2厘以上。

美國息口方面，信安料下次加息50點子機會較大。息口年底指標或有機會攀升至3.25厘，較市場4厘預測「相對保守」，或於明年初開始減息。高通脹下削弱環球經濟，料增長放緩至3%。

建議股債佔比合共6成

信安對股票和債券維持整體「中性」看法，當中亞洲（除日本地區）及香港調高至「輕度優於大市評級」。在經濟下行不穩下，資產配置由股債「64比」，今季短期建議轉至股債各佔3成，加上4成另類投資，另類投資當中看好房產信託（Reits）及基建。

板塊方面，信安看好科技及內房，目前爲入市時機。指出科技監管風險雖高，但短期爲最寬鬆階段，隨遊戲版號重批、個別公司審查結束，目前估值合理。另一方面內房雖然對GDP貢獻不大，但近日房地產政策放寬，加上早期已「見底」，在供需復修下，內房銷情有機會反彈。

陳曉蓉亦指內地經濟最差情況或已過，但經濟復甦需時，當中內需較受影響。失業率為5.9%與5.5%仍有距離，一定程度限制消費者活動支出。隨近日推出《經濟33條》，認為內地會在財政政策上促進經濟大於貨幣政策，以退稅、資金支持及減租爲主要措施。貨幣政策方面，在美國取消關稅，利好人民幣貨幣政策，料人民幣兌一美元介乎6.65至6.85元。

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記者：宋佩恩