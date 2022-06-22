  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (三) 14:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】中電連串負面消息湧現　美銀再削中電目標價7%

股市 13:11 2022/06/22

分享：

分享：

【大行報告】中電連串負面消息湧現　美銀再削中電目標價7%

中電 （00002） 近日禍不單行，繼預告發盈警後，元朗電纜出現大火更釀成多區停電。美銀調低中電2022至2023年每股盈利預測6%及7%，目標價降7.1%至83元。

中電電纜起火股價13連跌【下一頁】

美銀指，中電澳洲電廠雖遇到進一步停電、產能下降及燃料成本上升等負面衝擊，但近日澳洲能源期貨價格升至每兆瓦時160澳元，加上明年下半年批發電價料高於今年下半年，長遠對中電屬利好。

澳洲能源監管局早前決定提高「默認市場報價」（DMO），而EnergyAustralia的零售電價低於DMO，相信有助其提高市場佔有率，同時基於零售電價上升15%至20%，相信有助提高零售電力業務收入約10%至12%，而EnergyAustralia於6月份營運盈利已回復正數，故只要公司維持現有產能，EnergyAustralia下半年及明年表現會有改善。

該行引述中電管理層稱，中電積極為EnergyAustralia尋找合作夥伴，以加快澳洲能源業務轉型，而中電不評論會否進一步為EnergyAustralia作出減值，只表現高期貨價格利好未來現金流。

相關文章：【中電盈警】中電挫7%連跌12日　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成

相關文章：【高息股攻略】中電遭花旗削評級至「沽售」　批預測股息率不吸引

大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

港股 中電控股（00002） 盈警 電力 目標價 每股盈利 中電 大行報告 澳洲

上一篇文章

【下半年展望】信安陳曉蓉：恒指下半年有望挑戰24,000點　看好科技內房板塊

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、蒙古能源、高偉電子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】 道指期貨回吐277點或0.9%　納指期貨跌近1%
【美股期貨】 道指期貨回吐277點或0.9%　納指期貨跌近1%
【大停電】中電電纜起火股價13連跌　周三再挫逾1%　政府：要求中電詳細調查今次事件（第二版）
【大停電】中電電纜起火股價13連跌　周三再挫逾1%　政府：要求中電詳細調查今次事件（第二版）
【日圓滙價】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策
【日圓滙價】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策
中電0002發盈警股價破底　現價趁低收集值博嗎？
中電0002發盈警股價破底　現價趁低收集值博嗎？
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR闖52關　恒指收市跌15點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR闖52關　恒指收市跌15點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款