▲ 【大行報告】中電連串負面消息湧現 美銀再削中電目標價7%

中電 （00002） 近日禍不單行，繼預告發盈警後，元朗電纜出現大火更釀成多區停電。美銀調低中電2022至2023年每股盈利預測6%及7%，目標價降7.1%至83元。

美銀指，中電澳洲電廠雖遇到進一步停電、產能下降及燃料成本上升等負面衝擊，但近日澳洲能源期貨價格升至每兆瓦時160澳元，加上明年下半年批發電價料高於今年下半年，長遠對中電屬利好。

澳洲能源監管局早前決定提高「默認市場報價」（DMO），而EnergyAustralia的零售電價低於DMO，相信有助其提高市場佔有率，同時基於零售電價上升15%至20%，相信有助提高零售電力業務收入約10%至12%，而EnergyAustralia於6月份營運盈利已回復正數，故只要公司維持現有產能，EnergyAustralia下半年及明年表現會有改善。

該行引述中電管理層稱，中電積極為EnergyAustralia尋找合作夥伴，以加快澳洲能源業務轉型，而中電不評論會否進一步為EnergyAustralia作出減值，只表現高期貨價格利好未來現金流。

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