【二手樓市】停電都無阻買家入市　元朗翹翠峰三房785萬易手

港鐵朗屏站附近一條電纜橋昨晚（21日）爆炸起火，引致元朗、天水圍及屯門大停電，但無阻市民置業決心。代理透露，元朗翹翠峰一個三房戶於大停電當晚以785萬元沽出。

中原地產王勤學說，元朗翹翠峰2座中層F室，實用面積667平方呎，三房間隔，放盤3個月，原叫價830萬元，終減價45萬元，新近以785萬元易手，實用呎價11,769元。王勤學續說，買家為換樓客，早前已睇樓，並於大停電當晚簽約，又指簽約時，分行無受停電影響，「買家本身住元朗，打算原區換樓，所以停電無影響其決定。」

資料顯示，原業主於2009年以257.2萬元購入上址，持貨13年，現帳面獲利527.8萬元，物業期內升值2倍。

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