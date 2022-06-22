【疫市開店】Under Armour進駐中環首設旗艦店　瞄準本港潛力再開分店（多圖）

▲ Under Armour亞太區營運總監Jason Archer認為，香港有龐大的發展潛力，兩年內將再增加分店。（受訪者提供圖片）

運動品牌Under Armour本月初在中環開設本港首間旗艦店，面積超過5,300呎。該企透露，將會在香港開設更多分店，並認為香港正從疫情恢復過來，對高端運動產品有需求。

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Under Armour進軍香港市場已有8年時間，但一直是依賴其自家網店及零售夥伴銷售產品。該企繼2019年把香港設為亞太區總部後，本月更在中環開設樓高2層的旗艦店。

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港人對高端運動產品有需求

Under Armour亞太區營運總監Jason Archer接受本報訪問時透露，留意到香港有龐大的發展潛力，以及消費者對高端、提升運動表現的產品，包括運動鞋、服裝等，亦有更大需求，故將會積極發展本地銷售市場。

他表示，品牌計劃未來兩年將會在香港陸續開設新店，其零售團隊正密切留意具潛力的地點，包括人流高、鄰近娛樂及住宅區的大型商場，並有良好交通接駁。不過，由於分店的營運開支，如租金、人工高昂，加上短期人流減少，故Under Armour在揀選地點時必須更具策略性，料未來才可公布更多開店計劃。

料線上線下皆錄強勁增長

Under Armour又正尋找機會提升市場份額、擴闊版圖，Jason Archer相信未來1、2年內，香港網上銷售渠道的人流及生意額亦會錄得強勁增長。

而且，他認為香港已進入疫後階段，漸漸從新冠肺炎疫情中恢復過來，品牌的旗艦店將可以作為與客人重新連結、建立更緊密關係的工具。港人亦會有更大信心重新到門市購物，屆時實體門市亦可如網店般，錄得明顯增長。

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記者：葉泳珊