  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (三) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市開店】Under Armour進駐中環首設旗艦店　瞄準本港潛力再開分店（多圖）

商業 14:30 2022/06/22

分享：

分享：

Under Armour亞太區營運總監Jason Archer認為，香港有龐大的發展潛力，兩年內將再增加分店。（受訪者提供圖片）

運動品牌Under Armour本月初在中環開設本港首間旗艦店，面積超過5,300呎。該企透露，將會在香港開設更多分店，並認為香港正從疫情恢復過來，對高端運動產品有需求。

【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間

【航空業復甦】看好疫後旅遊　國泰擬調回更多客機服役

Under Armour進軍香港市場已有8年時間，但一直是依賴其自家網店及零售夥伴銷售產品。該企繼2019年把香港設為亞太區總部後，本月更在中環開設樓高2層的旗艦店。

    點擊圖片放大
    +2

港人對高端運動產品有需求

Under Armour亞太區營運總監Jason Archer接受本報訪問時透露，留意到香港有龐大的發展潛力，以及消費者對高端、提升運動表現的產品，包括運動鞋、服裝等，亦有更大需求，故將會積極發展本地銷售市場。

他表示，品牌計劃未來兩年將會在香港陸續開設新店，其零售團隊正密切留意具潛力的地點，包括人流高、鄰近娛樂及住宅區的大型商場，並有良好交通接駁。不過，由於分店的營運開支，如租金、人工高昂，加上短期人流減少，故Under Armour在揀選地點時必須更具策略性，料未來才可公布更多開店計劃。

料線上線下皆錄強勁增長

Under Armour又正尋找機會提升市場份額、擴闊版圖，Jason Archer相信未來1、2年內，香港網上銷售渠道的人流及生意額亦會錄得強勁增長。

而且，他認為香港已進入疫後階段，漸漸從新冠肺炎疫情中恢復過來，品牌的旗艦店將可以作為與客人重新連結、建立更緊密關係的工具。港人亦會有更大信心重新到門市購物，屆時實體門市亦可如網店般，錄得明顯增長。

【職場文化】7成港人精神壓力源於工作　四天工作、彈性上班助改善

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
今日
【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
【中小企】應科院助中小企轉型　推20款入門技術服務
今日
【中小企】應科院助中小企轉型　推20款入門技術服務
【奥巴馬】奥巴馬夫婦轉投Amazon製作Podcast　與Spotify理念相違
今日
【奥巴馬】奥巴馬夫婦轉投Amazon製作Podcast　與Spotify理念相違
【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成
2022/06/21
【番茄醬商機】外食需求暴增　疫情激起番茄醬商機浪潮　銷售年增5成

你可能感興趣

【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
今日 11:15
【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間
【中小企】應科院助中小企轉型　推20款入門技術服務
今日 13:30
【中小企】應科院助中小企轉型　推20款入門技術服務
【奥巴馬】奥巴馬夫婦轉投Amazon製作Podcast　與Spotify理念相違
今日 12:30
【奥巴馬】奥巴馬夫婦轉投Amazon製作Podcast　與Spotify理念相違
疫情 市場拓展 時裝服飾 網上購物 香港 品牌 商場 零售 運動

下一篇文章

【中小企】應科院助中小企轉型　推20款入門技術服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空業復甦】看好疫後旅遊　國泰擬調回更多客機服役
【航空業復甦】看好疫後旅遊　國泰擬調回更多客機服役
【創業兵團】九型人格香水及親子工作坊　香薰治療師生意按月增2倍
【創業兵團】九型人格香水及親子工作坊　香薰治療師生意按月增2倍
【週末好去處】逾200名香港藝術家作品齊集　參與《繼往開來》作品展
【週末好去處】逾200名香港藝術家作品齊集　參與《繼往開來》作品展
【供應鏈危機】歐洲最大港口堆塞大量空櫃難返　亞洲恐再現缺櫃潮
【供應鏈危機】歐洲最大港口堆塞大量空櫃難返　亞洲恐再現缺櫃潮
【食用安全】兩款Häagen-Dazs雪糕疑含致癌除害劑　曾進口本港須停售回收
【食用安全】兩款Häagen-Dazs雪糕疑含致癌除害劑　曾進口本港須停售回收
【職場文化】7成港人精神壓力源於工作　四天工作、彈性上班助改善
【職場文化】7成港人精神壓力源於工作　四天工作、彈性上班助改善
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款