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【中小企】應科院助中小企轉型　推20款入門技術服務

商業 13:30 2022/06/22

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香港應用科技研究院（ASTRI），宣佈推出「初創及中小企業專門技術協助」計劃。（資料圖片）

企業進行數碼轉型，除了面對資源不足的問題，還要面對「不知如何選擇合適方案」的困惑。

【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間

強調「產、學、研」的充分合作及共同發展的香港應用科技研究院（ASTRI），宣佈推出「初創及中小企業專門技術協助」計劃（IPs and Service Offerings for Technology Start-ups and SMEs）。包括20款不同類別、範疇的創新科技入門服務，分別有8款硬件、6款軟件及6種科技資訊及體驗，入門價格為港幣5萬至15萬元。當中包括：

1. 網絡安全意識和基準評估
為用戶提供網絡安全培訓知識，從用戶的層面中降低網絡風險。
有關知識涵括移動應用程式、網絡、安全架構、雲端基礎設施的網絡安全評估和簡短的基準測試，讓中小企業能夠清楚地了解網絡防禦程度。
 
2. ESG 合規分析
為特定行業，如經濟及能源方面，提供社會及企業管治（ESG）基準測試報告，了解到上市公司不同的 ESG 指標，其指標平均數及分怖，從而得知類別中表現最好的公司，同時又可以根據相關指標，在行業中比較各公司的表現或狀態，以及改進建議。
 
3. 混合語言語音識別和音頻索引
會基於客戶所提供的音頻記錄作為訓練數據，協助訓練一個初步的混合語言模型，服務上能夠支援粵語、英語和普通話。相關材料可用於保險、媒體、電信、銀行和或 KOL 等特定行業領域。
 
4. 其他專業技術支援

  • 數字文檔處理
  • 商業文檔數字化選項的諮詢服務和利用 OCR 技術的推薦策略
  • ESD保護設計諮詢
  • 用於節能和保護的直流解決方案
  • 樣品設備供客戶試用並提供技術支持
  • 退役電池篩選解決方案
  • 環保電力系統
  • 安全儲能解決方案
  • 醫療設備適用的模擬IC設計
  • 三維集成型電力電子模塊3D
  • ASTRI AR 眼鏡
  • 可穿戴技術
  • 語音識別和音頻索引
  • 金融文檔分析系統

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【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡

責任編輯：梁巧恩

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