【中小企】應科院助中小企轉型　推20款入門技術服務

▲ 香港應用科技研究院(ASTRI),宣佈推出「初創及中小企業專門技術協助」計劃。(資料圖片)

企業進行數碼轉型,除了面對資源不足的問題,還要面對「不知如何選擇合適方案」的困惑。

【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常 無懼疫情反覆料今年續增逾200間

強調「產、學、研」的充分合作及共同發展的香港應用科技研究院(ASTRI),宣佈推出「初創及中小企業專門技術協助」計劃(IPs and Service Offerings for Technology Start-ups and SMEs)。包括20款不同類別、範疇的創新科技入門服務,分別有8款硬件、6款軟件及6種科技資訊及體驗,入門價格為港幣5萬至15萬元。當中包括:

1. 網絡安全意識和基準評估

為用戶提供網絡安全培訓知識,從用戶的層面中降低網絡風險。

有關知識涵括移動應用程式、網絡、安全架構、雲端基礎設施的網絡安全評估和簡短的基準測試,讓中小企業能夠清楚地了解網絡防禦程度。



2. ESG 合規分析

為特定行業,如經濟及能源方面,提供社會及企業管治(ESG)基準測試報告,了解到上市公司不同的 ESG 指標,其指標平均數及分怖,從而得知類別中表現最好的公司,同時又可以根據相關指標,在行業中比較各公司的表現或狀態,以及改進建議。



3. 混合語言語音識別和音頻索引

會基於客戶所提供的音頻記錄作為訓練數據,協助訓練一個初步的混合語言模型,服務上能夠支援粵語、英語和普通話。相關材料可用於保險、媒體、電信、銀行和或 KOL 等特定行業領域。



4. 其他專業技術支援

數字文檔處理

商業文檔數字化選項的諮詢服務和利用 OCR 技術的推薦策略

ESD保護設計諮詢

用於節能和保護的直流解決方案

樣品設備供客戶試用並提供技術支持

退役電池篩選解決方案

環保電力系統

安全儲能解決方案

醫療設備適用的模擬IC設計

三維集成型電力電子模塊3D

ASTRI AR 眼鏡

可穿戴技術

語音識別和音頻索引

金融文檔分析系統

【奥巴馬】奥巴馬夫婦轉投Amazon製作Podcast 與Spotify理念相違

【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心 創建全球量子網絡

責任編輯:梁巧恩