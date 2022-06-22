【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」  

▲ 「元宇宙標準論壇」共有33名成員，當中從芯片製造商到遊戲公司都有，以及萬維網聯盟（W3C）等成熟的標準制定機構。（法新社）

元宇宙已成為眾多科技巨頭的重點發展項目，為加強不同企業之間的元宇宙兼容性，Meta、微軟（Microsoft）、英偉達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、和Epic Games等科技公司，合組「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum, MSF），以促進行業標準的發展。

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「元宇宙標準論壇」共有33名成員，當中包括眾多科技巨頭，從芯片製造商到遊戲公司，以及萬維網聯盟（W3C）等成熟的標準制定機構。該論壇由The Kronos Group管理，並將匯集更多元宇宙領域的企業，共同制定及建立開放元宇宙所需的互操作標準。

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互操作性是網絡的關鍵要素，The Kronos Group表示，透過共同建立商定的元宇宙連接協議和標準，這將成為互操作性的重要基礎，使用戶能夠通過他們的虛擬化身獲得跨越空間的元宇宙體驗。

但值得注意的是，MSF的成員名單中並不包括蘋果（Apple）。有分析師曾表示，蘋果一旦推出混合現實（MR）眼鏡，它將成為元宇宙競賽中的主導者。

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責任編輯：陳卓賢