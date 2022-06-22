【歐洲疫情】確診人數反彈 專家籲勿鬆懈防疫

歐洲多國早前宣布放寬新冠肺炎防疫措施，讓民眾更大程度恢復正常生活。有統計數據網站顯示，歐洲多國確診人數回升。有專家估計與變種病毒Omicron亞變種更具傳染力有關，並呼籲各國不要鬆懈防疫。

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研究網站Our World in Data的數據顯示，歐洲多國過去7日的每100萬名居民確診人數上升。當中以葡萄牙情況最顯著，截止周一（20日）為止平均有2,043宗確診，但數字較6月初的2,878宗為少。

法國確診數雖然較少，但升幅更加大，由6月13日的224宗增至920宗。當地傳染病專家達維多（Benjamin Davido）表示，即使當地氣候回暖，確診數反而出現增長，估計與Omicron亞變種BA.4及BA.5的傳染力強10與15%有關。

達維多指法國醫院的情況或不容樂觀，需要持續穩定加強劑接種人數維持群體免疫力。達維多警告，除非高免族群及60歲以上人士能及早打第4針，否則法國的醫院可能在今夏不勝負荷。

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醫療專家馬斯克雷（Damien Mascret）表示，Omicron亞變種BA.4及BA.5已導致葡萄牙的新冠死亡人數明顯增加，法國醫院入院重症及深切治療部人數提升27%及17%。馬斯克雷憂慮，暑假即將來臨，各國已大幅放寬防疫，疫情隨時爆發，特別是法國只有29%的60歲以上人士接種第4針。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）表示，很不幸地夏天疫情已成事實，並呼籲高危族群應打第4針，建議民眾在密閉空間戴口罩。德國每100萬名居民確診人數由6月初的324宗，升至周一的715宗。

意大利國家衛生院前院長里恰爾迪（Walter Ricciardi）指出，當地傳染率回復流行病水平，確診數連續兩周上升。里恰爾迪認為，意大利或過快放寬防疫，直言當地政府仍未汲取教訓。

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責任編輯：吳漢培