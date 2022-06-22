【美國通脹】 能源巨擘雪佛龍CEO促拜登採取新方法 停止批評石油巨頭

據《路透社》報道，能源巨擘雪佛龍（ Chevron ）行政總裁邁克爾·沃斯（ Michael Wirth ）在周二反駁了白宮對石油產業在能源成本方面的批評，稱降低燃料價格將需要政府改變方法，而不是只批評。

沃斯在給拜登（ Joe Biden ）的一封信中指，「政府很大程度上試圖批評甚至詆毀我們的行業，而這些行動無助於應對現時所面臨的挑戰。」。

沃斯表示，石油行業需要在政策議題上保持清晰一致，從聯邦土地的租賃、許可到建設基礎設施的能力以及考慮成本和收益的監管，並指他們需要誠實的對話，承認石油行業是美國經濟的重要部門，對於國家安全至關重要。

而拜登隨後受訪表示沃斯過於敏感，並指，「我不知道他們的感情會那麼容易受到傷害」。

白宮本周要求7家煉油廠和石油公司的行政總裁包括雪佛龍參加會議，以討論提高產能和降低能源價格的方法，而沃斯指自己會參加。

拜登在6月10日抨擊石油公司創紀錄的利潤，並敦促他們應提高石油產量和煉油能力，以緩解汽油價格。

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責任編輯：關海儀