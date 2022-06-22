英鐵路未恢復正常服務 倫敦車站如空城

英國鐵路工人周二（21日）發動30年以來最大規模罷工，癱瘓當地交通。鐵路工會與公司周三（22日）將重啟談判，但預料當日只有6成火車維持正常服務。倫敦交通局呼籲民眾如非必要，請勿在當日8點前出行。

英國鐵路罷工致交通癱瘓 約翰遜擬引入外判臨時工（第二版） 【下一頁】

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會有4萬名會員周二發動罷工，癱瘓全國交通。蘇格蘭、威爾士大部分地區、康沃爾郡（Cornwall）及多塞特郡（Dorset） 整個地區等，全日沒有載客火車行駛。

倫敦鐵路亦大受影響，其中尤斯頓（Euston）前往格拉斯哥（Glasgow）的火車，最後行車時間為下午1點半，加上不少企業容許員工在家工作，使當地原本繁忙的火車站幾乎空無一人。

鐵路中斷促使民眾駕車出遊，反而導致倫敦道路交通癱瘓。數據顯示，早上在倫敦乘坐汽車或公共交通的民眾平均需要多72%時間才能抵達目的地，當地道路堵塞程度按周高出26個百分點。

RMT與英國鐵路網公司（Network Rail）周三恢復談判，由於鐵路信號及控制室缺乏夜間員工當值，預料當日部分地區的首班列車將延遲4小時運行，僅6成火車能維持正常服務。

倫敦交通局 （TfL） 發言人呼籲乘客，如非必要切勿在周三上午8點前乘搭地鐵出行，相信上午稍後時間將恢復正常服務。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英國要非法入境者戴電子追蹤器 被批難民當罪犯 【下一頁】

英國鐵路網公司要求RMT參與下月有關「現代化工作」會談，公司代表肖維勒（Tim Shoveller）指出，改革會以自願遣散及流失方式裁減約1,800個職位，並摒棄舊時工作方式。

首相約翰遜（Boris Johnson）在周二內閣會議強調，要現代化改革鐵路部門，否則運營商會面臨破產風險、乘客亦會因不斷上漲價格而放棄乘搭鐵路出行。約翰遜指乘客要「堅持到底」（stay the course），堅稱改革符合大眾利益。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明