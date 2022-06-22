俄被禁向飛地運貨 警告要令立陶宛人都感到痛

立陶宛禁止俄羅斯向外飛地（exclave，與本國分離的領地）加里寧格勒州（Kaliningrad）過境運送受歐盟制裁的貨物。俄羅斯官員再次警告，俄方將會回應立陶宛對加里寧格勒實施的禁令，要令立陶宛人民都感受到痛楚。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東戰事陷膠著 俄年底部署載核武導彈 【下一頁】

俄羅斯新聞社（RIA）報道，俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）周二（21日）警告立陶宛，指控西方違反涉及加里寧格勒的書面協議，形容立陶宛的敵對行動表明俄羅斯無法信任西方。

帕特魯舍夫強調，俄羅斯肯定會回應這種敵對行動，要使立陶宛人民感覺到痛。他透露俄羅斯政府正以跨部門形式制定適當措施，稍後會採取行動，並將對立陶宛人民產生嚴重負面影響。

根據歐盟於俄烏戰爭爆發後採取的制裁措施，俄羅斯的煤炭、金屬、建築材料等商品都被禁止進入歐盟。俄羅斯每月約有100班火車穿越立陶宛運貨，當中不足一半因歐盟制裁受影響。

美參議院兩黨達成共識 本周投票通過收緊槍管法案 【下一頁】

俄羅斯外交部召見歐盟駐莫斯科大使埃德雷爾（Markus Ederer）指出申訴，要求立陶宛立即恢復加里寧格勒正常過境，否則俄方將採取報復措施。

埃德雷爾敦促俄羅斯不要就局勢採取升級步驟和言辭，解釋立陶宛正實施歐盟制裁而非採取單邊措施。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲