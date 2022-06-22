【港元拆息】一個月HIBOR續創兩年高　供樓H按利率升穿2厘

金管局持續出手接港元沽盤下，港元銀行同業拆息（HIBOR）繼續全線上揚，銀行公會網頁顯示，與樓按相關的1個月HIBOR連續12日上升，最新報0.70625厘，較昨日高0.05809厘，續創下2020年6月以來新高。

以目前新造H按主流「H+1.3厘」計，樓按利率升至約2.01厘。

拆息期港元利息結算利率（厘）單日變幅

拆息期 港元利息結算利率（厘） 單日變幅 隔夜 0.23792 +0.01387 1星期 0.36720 +0.08 2星期 0.57042 +0.10512 1個月 0.70625 +0.05809 2個月 1.04506 +0.04125 3個月 1.47792 +0.05131 6個月 2.21464 +0.04535 12個月 3.18137 +0.07726

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