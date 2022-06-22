【港元拆息】一個月HIBOR續創兩年高　供樓H按利率升穿2厘

上一篇文章
中電（00002）盈警股價急挫 溫傑籲不要心急撈底
金管局持續出手接港元沽盤下，港元銀行同業拆息（HIBOR）繼續全線上揚，銀行公會網頁顯示，與樓按相關的1個月HIBOR連續12日上升，最新報0.70625厘，較昨日高0.05809厘，續創下2020年6月以來新高。
以目前新造H按主流「H+1.3厘」計，樓按利率升至約2.01厘。
拆息期港元利息結算利率（厘）單日變幅
|拆息期
|港元利息結算利率（厘）
|單日變幅
|隔夜
|0.23792
|+0.01387
|1星期
|0.36720
|+0.08
|2星期
|0.57042
|+0.10512
|1個月
|0.70625
|+0.05809
|2個月
|1.04506
|+0.04125
|3個月
|1.47792
|+0.05131
|6個月
|2.21464
|+0.04535
|12個月
|3.18137
|+0.07726
大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】
相關文章：
【美國加息】星展：儲局大部份加息動作料於明年首季完成 HIBOR估計需時9個月追上美息
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤 本輪累接近千億（不斷更新）