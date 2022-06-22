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【港元拆息】一個月HIBOR續創兩年高　供樓H按利率升穿2厘

股市 11:48 2022/06/22

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金管局持續出手接港元沽盤下，港元銀行同業拆息（HIBOR）繼續全線上揚，銀行公會網頁顯示，與樓按相關的1個月HIBOR連續12日上升，最新報0.70625厘，較昨日高0.05809厘，續創下2020年6月以來新高。

以目前新造H按主流「H+1.3厘」計，樓按利率升至約2.01厘。

拆息期港元利息結算利率（厘）單日變幅

拆息期 港元利息結算利率（厘） 單日變幅
隔夜 0.23792 +0.01387
1星期 0.36720 +0.08
2星期 0.57042 +0.10512
1個月 0.70625 +0.05809
2個月 1.04506 +0.04125
3個月 1.47792 +0.05131
6個月 2.21464 +0.04535
12個月 3.18137 +0.07726

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拆息 H按 香港金融管理局 銀行 港元

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