  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (三) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞

科技 12:15 2022/06/22

分享：

分享：

研究發現，透過捕捉「半機械蝗蟲」觸角的訊號，可識別不同類型癌細胞。（密歇根州立大學）

新冠疫情初期，有科學家曾表示，成功訓練狗隻來檢測人類有否受感染，難道利用動物來尋找生病的人類是可行的？

密歇根州立大學研究小組成功將死去的蝗蟲進行機械改造，將電極植入它們的腦葉，發現透過捕捉「半機械蝗蟲」觸角的訊號，可識別不同類型癌細胞。

【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎

蝗蟲的觸角具有感知氣味的能力，於是密歇根州立大學工程系教授Debajit Saha與研究團隊，培養了3種不同類型的人類口腔癌細胞及一組健康人類細胞，並建立了一個用於捕捉癌細胞所發出的氣體的裝置，然後讓「半機械蝗蟲」在裝置中「聞一聞」這些氣體。

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症

結果發現，蝗蟲的大腦對每種癌細胞的反應並不相同，而且它們僅通過記錄氣味就能正確識別病態細胞。

Debajit Saha表示，研究證明利用蝗蟲進行癌症篩查是可行的。現時由「半機械蝗蟲」組成的癌症檢測系統，需要6至10個蝗蟲大腦來運作。Debajit Saha希望新的電極將使他們能夠記錄更多的神經元，從而令一個蝗蟲大腦足以進行個別檢測。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
2022/05/03
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
【醫療科技】中移動推「醫聊通 Dr. HK」提供視像診症　首500名求診用戶費用全免
2022/05/03
【醫療科技】中移動推「醫聊通 Dr. HK」提供視像診症　首500名求診用戶費用全免
【醫療科技】中大學者研無創生化成像技術　檢測早期肝纖維化
2022/05/10
【醫療科技】中大學者研無創生化成像技術　檢測早期肝纖維化
【醫療科技】智能奶嘴取代抽血　檢測早產嬰兒電解質水平
2022/05/31
【醫療科技】智能奶嘴取代抽血　檢測早產嬰兒電解質水平

你可能感興趣

【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
13:08 2022/05/03
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
【醫療科技】中移動推「醫聊通 Dr. HK」提供視像診症　首500名求診用戶費用全免
16:26 2022/05/03
【醫療科技】中移動推「醫聊通 Dr. HK」提供視像診症　首500名求診用戶費用全免
【醫療科技】中大學者研無創生化成像技術　檢測早期肝纖維化
13:16 2022/05/10
【醫療科技】中大學者研無創生化成像技術　檢測早期肝纖維化
醫療科技 傳染病 蝗蟲 疫情 密歇根 癌症

下一篇文章

【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【網絡安全】印度政府列24項網絡安全指南　禁員工用VPN、Google Drive、Dropbox
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證
【太空科技】NASA 8月發送太空船至小行星　測試新型通訊技術
【太空科技】NASA 8月發送太空船至小行星　測試新型通訊技術
【網絡服務】Discord等服務大規模中斷　Cloudflare CTO否認影響全球
【網絡服務】Discord等服務大規模中斷　Cloudflare CTO否認影響全球
【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分
【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分
【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充電時間少於15分鐘
【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車　充電時間少於15分鐘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款