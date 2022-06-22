【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞

▲ 研究發現，透過捕捉「半機械蝗蟲」觸角的訊號，可識別不同類型癌細胞。（密歇根州立大學）

新冠疫情初期，有科學家曾表示，成功訓練狗隻來檢測人類有否受感染，難道利用動物來尋找生病的人類是可行的？

密歇根州立大學研究小組成功將死去的蝗蟲進行機械改造，將電極植入它們的腦葉，發現透過捕捉「半機械蝗蟲」觸角的訊號，可識別不同類型癌細胞。

【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備 測學童脊柱側彎

蝗蟲的觸角具有感知氣味的能力，於是密歇根州立大學工程系教授Debajit Saha與研究團隊，培養了3種不同類型的人類口腔癌細胞及一組健康人類細胞，並建立了一個用於捕捉癌細胞所發出的氣體的裝置，然後讓「半機械蝗蟲」在裝置中「聞一聞」這些氣體。

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台 藉Apple Watch監測帕金遜症

結果發現，蝗蟲的大腦對每種癌細胞的反應並不相同，而且它們僅通過記錄氣味就能正確識別病態細胞。

Debajit Saha表示，研究證明利用蝗蟲進行癌症篩查是可行的。現時由「半機械蝗蟲」組成的癌症檢測系統，需要6至10個蝗蟲大腦來運作。Debajit Saha希望新的電極將使他們能夠記錄更多的神經元，從而令一個蝗蟲大腦足以進行個別檢測。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢