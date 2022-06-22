【行業點睇】2025年行業規模或突破3萬億 物管股仍在「好賽道」

中泰證券表示，中國物業管理行業的市場空間廣闊，業務範圍一直在延展。從傳統的住宅物業管理，到商業、公共、基礎設施，乃至片區、城市的綜合管理。據測算，2025年後考慮到當前城鎮化率及房屋更新的需求，每年依舊有數億平米的新房交付為基礎物業服務提供穩定的增量，同時存量住宅物業滲透率依舊有提升空間，行業市場空間有望超過3萬億元人民幣。

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近年行業收入高速增長，主要原因上市公司得資本推動，提升擴張速度；房地產公司開始大量交付，大多數板塊內公司能直接獲得來自母公司交付的項目；非住宅領域進一步開放；城市服務、增值服務等新業態的快速成長；龍頭公司在品牌與資金、人力的加持下，對存量住宅的滲透進一步提升。

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該行指出，民企的物管股，背靠房地產開發公司，偏住宅業態，存在較強的交付體量及併購邏輯的公司，整體營收規模增速較快，如碧桂園服務（06098）、金科服務（09666）、合景悠活（03913）、融創服務（01516）、旭輝永升服務（01995）、世茂服務（00873）等；越秀服務（06626）和金茂服務（00816）因剛上市且基數較小，同樣呈現出高增速的結果；而國企背景偏公建業態，商管業態和純第三方物業公司的營收規模增速相對略慢，但從絕對值看依然有較高的增速。

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撰文：林衛