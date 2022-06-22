  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (三) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】2025年行業規模或突破3萬億 物管股仍在「好賽道」

股樓投資 12:40 2022/06/22

分享：

分享：

中泰證券表示，中國物業管理行業的市場空間廣闊，業務範圍一直在延展。從傳統的住宅物業管理，到商業、公共、基礎設施，乃至片區、城市的綜合管理。據測算，2025年後考慮到當前城鎮化率及房屋更新的需求，每年依舊有數億平米的新房交付為基礎物業服務提供穩定的增量，同時存量住宅物業滲透率依舊有提升空間，行業市場空間有望超過3萬億元人民幣。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

近年行業收入高速增長，主要原因上市公司得資本推動，提升擴張速度；房地產公司開始大量交付，大多數板塊內公司能直接獲得來自母公司交付的項目；非住宅領域進一步開放；城市服務、增值服務等新業態的快速成長；龍頭公司在品牌與資金、人力的加持下，對存量住宅的滲透進一步提升。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行指出，民企的物管股，背靠房地產開發公司，偏住宅業態，存在較強的交付體量及併購邏輯的公司，整體營收規模增速較快，如碧桂園服務（06098）、金科服務（09666）、合景悠活（03913）、融創服務（01516）、旭輝永升服務（01995）、世茂服務（00873）等；越秀服務（06626）和金茂服務（00816）因剛上市且基數較小，同樣呈現出高增速的結果；而國企背景偏公建業態，商管業態和純第三方物業公司的營收規模增速相對略慢，但從絕對值看依然有較高的增速。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
碧桂園服務（06098） 港股 旭輝永升服務（01995） 金茂服務（00816） 越秀服務（06626） 融創服務（01516） 金科服務（09666） 世茂服務（00873） 合景悠活（03913） 板塊

上一篇文章

【二手樓市】停電都無阻買家入市　元朗翹翠峰三房785萬易手

下一篇文章

【券商點睇】信達：品牌形象成功升級 波司登續受惠國潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【暑期工】華置聘逾百個暑期工時薪高達500元 低至13歲學生可申請 員工福利有幾優厚?
【暑期工】華置聘逾百個暑期工時薪高達500元 低至13歲學生可申請 員工福利有幾優厚?
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？
【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款