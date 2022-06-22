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【券商點睇】信達：品牌形象成功升級 波司登續受惠國潮

股樓投資 11:58 2022/06/22

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信達證券表示，近年來國內羽絨服行業規模保持增長，去年市場規模達到1,526億元（人民幣，下同），按年增12.8%，居民消費水平不斷提升。從競爭格局來看，國內羽絨服行業國際知名品牌佔領高端市場，波司登（03998）品牌以中高端市場為主，市佔率顯著領先主要競爭對手。服裝行業本身面臨較大庫存周期波動風險，公司通過布局柔性化產業鏈，快速反應能力業內領先，應對行業需求波動風險，公司積極拓展綫上綫下渠道，推動收入穩步增長。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

該行展望，公司致力於成為全球領先的羽絨服專家，量價齊升有望驅動收入增長。一方面，羽絨服行業中高端市場存在一定空白，疫情後中高端消費韌性較強、有望率先修復，公司把握消費升級趨勢，穩步推出高端系列產品，主品牌均價有望持續提升。另一方面，年輕消費群體國潮消費趨勢持續，公司不斷強化國潮設計元素，推動銷量穩步增長。

【延伸閱讀】下半年展望：恒指下半年或上試25000點水平 光大重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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信達看好波司登的長期成長性，羽絨服主業受今年疫情影響相對較小，下半年國內消費有望復甦，公司國潮成長邏輯持續，預計公司2022至2024年落歸母淨利按年增長18.3%、16.6%及16.9%，目前股價對應2022至2024年度的市盈率為19.1倍、16.4倍和14倍，估值相對於同行處於較低水平，首次覆蓋給予「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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撰文：林衛

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市盈率 買入 波司登（03998） 港股

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