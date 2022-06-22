【中聯重科】各地超前開展基礎設施投資 中聯重科訂單有望恢復

國泰君安發表報告指，隨著國內疫情逐步緩解，預計中聯重科（01157）所在的機械製造行業下半年持續復甦，推薦買入。中聯重科是國內機械製造龍頭企業，亦是全球領先的工程機 械、農業機械等高新技術裝備的研發製造商。受市場因素影響公司第一季業績表現不佳，整體收入按年跌47.4%至100.12億元（人民幣，下同），歸母淨利潤下降62.5%至 9.06億元。

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該行引述中國工程機械工業協會的數據顯示， 5月各類挖掘機銷售2.06萬台，按年下降 24.2%。盡管5月挖掘機銷量錄得負增長，但降幅相較前兩個月明顯收窄。未來隨着疫情管控常態化，受影響的基建項目逐步復工，下半年挖掘機銷量增速將進一步加快，中聯重科的表現將由負轉正。另一方面， 海外市場表現持續高漲，挖掘機出口量實現連續59個月按年正增長。近年來公司持續推進全球本地化戰略，不斷拓展海外業務市場，為公司業績帶來一定支撐。

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更重要是，中國基建持續發力，帶動上游產業發展。《政府工作報告》指出， 圍繞國家重大戰略部署和「十四五」規劃，要適度超前開展基礎設施投資，各地紛紛加快重大工程開工。當前大型基建公司的訂單已經開始放量，但第一季受到疫情的擾動，施工受到一定影響，使得整體訂單落地時間延後。同時部分城市房地產調控放鬆，利好下半年機械設備行業的訂單表現。

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撰文：林衛