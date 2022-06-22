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【量子運算】亞馬遜成立量子網絡研究中心　創建全球量子網絡

科技 11:34 2022/06/22

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量子網絡能通過連接並放大單個量子處理器的能力，提供強大和安全的雲量子服務。（法新社）

全球不少科技巨頭都在進行量子運算項目，當中亞馬遜（Amazon）在去年已為旗下的亞馬遜網絡服務（AWS）成立量子計算中心。亞馬遜宣布將擴展量子技術至更廣泛層面，並成立AWS量子網絡研究中心（CQN），為創建全球量子網絡鋪路。

【無人機】發表近十年終有消息！  Amazon無人機送貨服務今年於加州試運

亞馬遜指出，量子網絡將能夠使用單光子而不是激光束連接量子設備。然而，在實現量子網絡的某些功能時，也有一些障礙需要克服。由於量子力學限制了單個光子的放大作用，這限制了網絡的應用範圍。

研究新量子技術   克服單光子缺點

CQN研究科學家Denis Sukachev和Mihir Bhaskar表示，單光子的缺點使其與當今的量子計算設備的接口變得複雜。因此該中心的研究人員將研究新技術，如量子訊號加強器（Quantum Repeaters）和量子傳感器（Quantum Transducers），以允許創建全球量子網絡。同時，他們將為量子網絡開發硬件、軟件和應用程式。

【虛擬商機】亞馬遜推AR試鞋功能　網購前可虛擬試穿

Denis Sukachev又提到，量子網絡的潛在應用之一是「實現由量子密鑰保護的全球通訊系統」，其私隱和安全水平是使用傳統加密技術無法實現的。此外，量子網絡還能通過連接並放大單個量子處理器的能力，提供強大和安全的雲量子服務。

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責任編輯：陳卓賢

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