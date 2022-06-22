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【元宇宙】Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 蘋果未加入

環球政經 17:25 2022/06/22

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據《路透社》報道，Meta (META ）、微軟 (MSFT) 和其他科技巨頭在周二（21日）構建了一個名為「元宇宙標準論壇 」(Metaverse Standards Forum) 的最新組織，然而蘋果並未加入。

「元宇宙標準論壇」由多間科技巨頭公司組織成立，當中除了Meta 、微軟外，還有高通 (QCOM)、Epic Games、Adobe (ADBE）等，而成立的目的是要推動開放互操作性，使開發人員更容易跨平台建構元宇宙的世界，同時也促進行業標準的發展，使公司的新數碼世界兼容彼此。

然而，目前成員名單中明顯缺少的是蘋果 (AAPL)，分析師預計一旦它在今年或明年推出Apple AR/VR 穿戴式設備，它將成為元宇宙界中的主導者，而目前蘋果尚未公開承認此計劃，但據報導，它已向其董事會展示了該產品，目前處於最終開發階段，可能在不久後亮相。

蘋果在2021年已買下專門開發人臉辨識軟體的 Polar Rose瑞典公司，現已累積超過5,050件AR（ 擴增實境）和VR（虛擬實境）的公開專利申請。

晶片製造商NVIDIA高層Neil Trevett受訪時表示，歡迎任何公司加入該組織，包括來自加密世界的參與者，而該論壇旨在促進各種標準組織和公司之間的溝通，以在元宇宙中實現世界的互操作性。

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責任編輯：關海儀

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