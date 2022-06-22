【 燃油車禁售 】 歐洲電動車轉型受阻 德國拒從歐盟於2035 年起禁售新燃油車

據《路透社》報道，德國財政部長克里斯蒂安·林德納（ Christian Lindner ）周二表示，德國政府不會同意歐盟從 2035 年起禁止銷售新燃油車計劃。

歐盟委員會提議到 2035 年將新車的二氧化碳排放量減少 100%，而為了到 2030 年將全球變暖排放量從 1990 年的水平減少 55%，而在2035年更要把新車碳排進一步減少到100%，以在2050年實現碳中和，而這也被稱為史上最激進的減排方案。

林德納在德國工業聯合會（ BDI ）的一次活動中表示，燃油車將繼續存在於市場，而禁令是錯誤的，並指政府不會同意這項歐洲立法，雖然如此，但他也表示德國仍將是電動汽車的主要市場。

在本月6月8日，歐洲議會全會以339票贊成，249票反對，支持歐盟委員會去年7月提出的立法建議，決定到2035年禁止在歐盟境內銷售燃油車，然而這項法案還需要得到歐盟成員國政府的一致批准，因此德國的反對使歐洲電動車的轉型受阻。

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責任編輯：關海儀