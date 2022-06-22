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美參議院兩黨達成共識 本周投票通過收緊槍管法案

環球政治 10:59 2022/06/22

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美國眾議院通過收緊槍械管制法案後，已移交參議院審議。美國參院兩黨小組周二（21日）也就收緊槍管法案達成共識，並發布修訂的法案文稿。參院有望本周内投票通過這項議案。

美華盛頓特區槍擊案 15歲少年死亡包括警員3人傷 【下一頁】

名為《兩黨社區更安全法》（Bipartisan Safer Communities Act）的法案長約80頁，新措施包括賦予政府最多10個工作天審查21歲以下買槍者的青少年和心理健康記錄、鼓勵各州立法授權當局暫時沒收被視為危險人士的槍械。

法案更嘗試堵塞俗稱「男友漏洞」（boyfriend loophole）的情況，禁止被判虐待未婚伴侶的人購買槍支。

不計身兼參議院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris），兩黨於參院各佔50席，因此法案需獲最少10名共和黨人支持才能通過。

美國3日内最少7宗槍擊案 釀5死27人傷 【下一頁】

參院兩黨小組談判數日，周二公布法案文稿的數小時後宣布達成共識，共有64名參議員支持法案。包括參院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在内有14名共和黨人支持法案。

參院同日晚進行一項程序性投票，通過參院本周就法案辯論及投票表決。

主導兩黨談判的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）形容兩黨取得突破，相信參院本周將通過立法，而這項法案將成為國會30年内通過最重要的反槍械暴力法案。

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責任編輯：鄭錦玲

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