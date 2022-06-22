【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東戰事陷膠著 俄年底部署載核武導彈

俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續接近4個月，兩軍繼續在烏克蘭東部戰事。烏克蘭總統澤連斯基指出，烏東戰線情況十分困難，承認俄軍持續在當地壓制烏軍。俄羅斯總統普京盛讚侵烏俄軍為英雄，並稱在年底部署可搭載核武的導彈。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二晚（21日）發表的演說中表示，得益於戰術部署，烏軍在盧甘斯克地區正加強防衛，惟指當地情況相當困難，稱俄軍亦正向頓涅茨克地區施壓，並承認東部戰線俄軍佔有優勢。

同時，澤連斯基呼籲西方國家持續增加及加快運輸對烏克蘭的軍事援助，尋求更多現代化武器投入對抗俄羅斯的入侵。有退役美軍高層分析認為，隨俄軍戰力持續被消耗，烏東戰線將迎來重大變化。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日接待軍校畢業生時，讚揚在烏克蘭執行特別軍事行動的俄軍作戰時「有如英雄」（like heroes）。普京同時表示，俄國在年底部署將首批RS-28薩爾馬特（Sarmat）導彈，執行戰鬥任務。

薩爾馬特屬重型導彈，研發主要目的是取代蘇聯製的沃耶沃達（Voyevoda）導彈。普京曾發表形容，薩爾馬特導彈具有最高戰術和技術特性，能克服所有現代反導彈防御系統。

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責任編輯：吳漢培