【奥巴馬】奥巴馬夫婦轉投Amazon製作Podcast　與Spotify理念相違

▲ 奧巴馬夫婦的製作公司Higher Ground，轉投Amazon製作Podcast。（法新社圖片）

美國前總統奥巴馬退任後，與妻子開設製作公司Higher Ground，推出Podcast。自與Spotify的關係決裂，奧巴馬夫婦宣布已轉投亞馬遜（Amazon）旗下的Audible。

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奧巴馬夫婦的製作公司Higher Ground自2019年起與Spotify合作，製作Podcast節目並在該平台獨家上架。已推出的節目包括《The Michelle Obama Podcast》和《Renegades: Born in the USA》。

據外電報道，奧巴馬夫婦及Higher Ground已落實轉投Amazon旗下的Audible，正式終止與Spotify的3年合作關係。

為何與Spotify關係決裂？

據指，奧巴馬夫婦和Spotify亦不滿意彼此的製作方針。Higher Ground認為在單一平台獨家上架，令聽眾有限，希望可以擴闊受眾。同時，Spotify希望奧巴馬夫婦能更加頻繁亮相 ，但他們則希望製作更全面的節目，討論更多不同議題，而非只有他們曝光。此兩方面亦與Spotify的策略背道而馳，令雙方合作關係決裂。

Higher Ground正式宣布與Amazon合作，雖然未有透露合作細節，外界估計相信報酬也可達數千萬美元。但奧巴馬則於聲明中表示，Higher Ground令更多值得關注的議題，在大眾層面被聽見，而Audible願意投資在此方面，共同實現願景。

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責任編輯：葉泳珊