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【AI爭議】微軟限制人臉識別工具Azure Face　取消情緒識別功能存取權限

科技 10:39 2022/06/22

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微軟近日更新《負責任的人工智能標準》並強調了問責制，以了解誰在使用其服務。（法新社）

微軟（Microsoft）在2019年提出《負責任的人工智能標準》（Responsible AI Standards），關注AI在道德層面上的應用權責。微軟近日更新該AI道德政策，並宣布限制旗下人練識別工具Azure Face的部分功能，包括取消情感識別功能的公眾存取權限。

從影片和圖片   識別個體情緒

Azure Face是一個由AI驅動的人面識別工具，而且具有從影片和圖片中識別個體情緒的功能，該功能一直是對公眾開放存取。

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不過，這情緒識別功能受到不少專家批評，並指臉部表情在不同人群中存在差異，而且將外在情緒表現，等同於內心感受也是不科學。東北大學心理學教授Lisa Feldman Barrett認為，AI即使能檢測到照片中某人皺起眉頭，但這可以代表憤怒或是煩惱，因此其檢查結果是否準確也相當成疑。

改革AI道德政策   強調問責制

微軟近日更新《負責任的人工智能標準》並強調了問責制，以了解誰在使用其服務，並對這些工具的應用進行更多的人為監督。作為該AI道德政策改革的一部分，微軟限制對Azure Face的某些功能存取，當中包括取消情感識別功能的公眾存取權。

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此外，微軟還將取消Azure Face識別「性別、年齡、微笑、臉部毛髮、頭髮和化妝等屬性」的能力。微軟表示，將即日（22日）起停止向新客戶提供這些功能，而現有客戶將在2023年6月30日撤銷該功能的存取權。

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責任編輯：陳卓賢

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