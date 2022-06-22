  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (三) 09:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指跌逾160點　京東挫3%、中電連跌13日　電動車造好

股市 09:45 2022/06/22

分享：

分享：

【港股開市】恒指黑期跌94點　昨晚中概股造好

昨晚美股造好，道指收升641點或2.2%，納指更升2.5%。不過，港股連升三日後有所回吐，恒指今日開報21469點，跌89點。恒生科技指數跌約0.5%，報4737點。電動車造好，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 升逾3%，理想更創上市新高。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股動態不斷更新，詳情請看︰

即市走勢︰

【09：44】新東方在綫 （01797） 逆市升近一成，報19.3元。

【09：40】恒指現跌165點，報21394點。阿里健康 （00241） 回吐6.5%。京東 （09618） 跌3%。

【09：34】新股美因基因現升12%，報20.2元。

【09：32】中電再跌1.3%，報66.5元，連跌13日，本月累跌14.5%。

【09：26】電動車造好，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 開市升2.9至4%。

【09：21】恒生指數開報21469點，跌89點。恒生科技指數跌約0.5%，報4737點。阿里巴巴  （09988）  、騰訊  （00700）  及美團  （03690）  ATM平開或跌近1%；中電  （00002）  平開。

【盈警】泛海系發盈警　泛海國際料全年度轉蝕至少8.5億元

【內房危機】內房紓困會　7月底舉行

【中興763】中興逾期未能定向募資26億人幣

【08：55】恒指黑期跌94點，報21435點；道指期貨跌117點，報30405點。

【08：18】【電動車】理想新車L9售價約46萬人幣　8月底開始交付

【07：53】【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股　入場費約4606元

【07：30】【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退　大摩稱美股未完全反映衰退風險

【06：44】【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶

【06：12】【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

 

 

 

 

中國概念股 恒生指數 港股

下一篇文章

【新股IPO】美因基因6667首掛曾升一成半　一手帳面暫賺430元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶
【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶
【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧
【開市9點半】滙豐倫敦股價押注英國加快加息狂飈　中電預告半年轉虧
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR闖52關　恒指收市跌15點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR闖52關　恒指收市跌15點（不斷更新）
【中電盈警】中電挫7%連跌12日　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成
【中電盈警】中電挫7%連跌12日　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款