【港股市況】恒指跌逾160點　京東挫3%、中電連跌13日　電動車造好

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【新股IPO】美因基因6667首掛曾升一成半 一手帳面暫賺430元
昨晚美股造好，道指收升641點或2.2%，納指更升2.5%。不過，港股連升三日後有所回吐，恒指今日開報21469點，跌89點。恒生科技指數跌約0.5%，報4737點。電動車造好，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 升逾3%，理想更創上市新高。
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即市走勢︰
【09：44】新東方在綫 （01797） 逆市升近一成，報19.3元。
【09：40】恒指現跌165點，報21394點。阿里健康 （00241） 回吐6.5%。京東 （09618） 跌3%。
【09：34】新股美因基因現升12%，報20.2元。
【09：32】中電再跌1.3%，報66.5元，連跌13日，本月累跌14.5%。
【09：26】電動車造好，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 開市升2.9至4%。
【09：21】恒生指數開報21469點，跌89點。恒生科技指數跌約0.5%，報4737點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ATM平開或跌近1%；中電 （00002） 平開。
【08：55】恒指黑期跌94點，報21435點；道指期貨跌117點，報30405點。
【08：18】【電動車】理想新車L9售價約46萬人幣 8月底開始交付
【07：53】【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股 入場費約4606元
【07：30】【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退 大摩稱美股未完全反映衰退風險
【06：44】【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶
【06：12】【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤 本輪累接近千億（不斷更新）
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編輯：姚卓然