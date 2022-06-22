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【港股市況】恒指跌近150點、科指挫逾1%　吉利逆市升近半成、中電連跌13日　電動車造好

股市 10:21 2022/06/22

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【港股開市】恒指黑期跌94點　昨晚中概股造好

昨晚美股造好，道指收升641點或2.2%，納指更升2.5%。不過，港股連升三日後有所回吐，恒指現跌118點，報21447點。恒生科技指數跌0.9%，報4716點。電動車股呈強勢，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 逆市造好，各升逾3%，理想更創上市新高。

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即市走勢︰

【10：19】恒生科指現跌1.4%，報4694點。互聯網醫療股走弱，京東健康 （6618） 、阿里健康 （00241） 均瀉8%，平安好醫生 （01833） 跌3.7%。

【10：16】【異動股】再有細價煤炭股炒高　弘海高新資源一度高升3倍、綠領控股曾升逾一倍

【10：04】港交所 （00388） 現升1.8%，報370.8元，創逾兩個月高

【10：00】南南資源 （01229） 一度升58%，高見1.19元，現升幅收窄至升4%，報0.78元。

【異動股】南南資源爆升17倍「仙股」變「蚊股」　實際換手率或倍數計、大股東是誰？

【09：56】吉利 （00175） 升3.5%，報15.58元，為升幅最大藍籌。據指吉利旗下電動汽車製造商極星（Polestar）有望本周以SPAC上市，預計6月23日完成交易，交易代碼為「PSNY」，預計集資至少8.5億美元，將用於投資未來的車型。

【09：55】【日圓走勢】日圓再創24年新低 每百日圓兌港元低見5.74

【09：46】細價煤炭股弘海高新資源 （00065） 抽升2倍，報0.55元，成交額暫錄2445萬元。公司向Blossom Investment發行一年期可換股債券，本金總額為4000萬元，每股兌換價約0.1818港元，較昨日收市0.170溢價約6.95%，淨籌3980萬元。

【09：44】【新股IPO】美因基因6667首掛曾升一成半　一手帳面暫賺430元

【09：44】新東方在綫 （01797） 逆市升近一成，報19.3元。

【09：40】恒指現跌165點，報21394點。阿里健康 （00241） 回吐6.5%。京東 （09618） 跌3%。

【09：34】新股美因基因現升12%，報20.2元。

【09：32】中電再跌1.3%，報66.5元，連跌13日，本月累跌14.5%。

【09：26】電動車造好，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 開市升2.9至4%。

【09：21】恒生指數開報21469點，跌89點。恒生科技指數跌約0.5%，報4737點。阿里巴巴  （09988）  、騰訊  （00700）  及美團  （03690）  ATM平開或跌近1%；中電  （00002）  平開。

【盈警】泛海系發盈警　泛海國際料全年度轉蝕至少8.5億元

【內房危機】內房紓困會　7月底舉行

【中興763】中興逾期未能定向募資26億人幣

【08：55】恒指黑期跌94點，報21435點；道指期貨跌117點，報30405點。

【08：18】【電動車】理想新車L9售價約46萬人幣　8月底開始交付

【07：53】【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股　入場費約4606元

【07：30】【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退　大摩稱美股未完全反映衰退風險

【06：44】【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶

【06：12】【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

 

 

 

 

吉利汽車（00175） 中電控股（00002） 恒生科技指數 中國概念股 恒生指數 港股

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港股恒指低開後跌幅擴大　中電（00002）連跌13日再破低低見65.45元、吉利（00175）推新車逆市升半成
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