  • 28°C
香港時間 : 2022623日 (四) 05:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】夜期升177點　阿里美股高港1.7%（不斷更新）

股市 04:57 2022/06/23

分享：

分享：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美債息跌及油價跌，通脹壓力降溫，納指跌幅急收窄，夜期向好，升177點，收報21157點，阿里巴巴美股高港股收市1.7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 51.26 +1.2%
美團ADR 191.27 -0.2%
騰訊ADR 372.01 +0.5%
京東美股 241.08 +0.1%
網易美股 143.91 +3.4%
阿里巴巴美股 103.18 +1.7%

北水買車股 逾9億湧入理想

理想汽車 （02015） 發布新車L9，帶動北水湧入車股，理想獲北水淨吸9.7億元，小鵬 （09868） 亦吸3.8億元，吉利 （00175） 吸2.7億元。另外，長江生命科技 （00775） 獲北水吸1.2億，新東方在綫 （01797） 吸1.6億元。北水連續第十個交易日加倉，今日單日吸18億元。

    點擊圖片放大
    +2

港股連升三日後有所回吐，加上美股期貨於亞洲時段向下，拖累恒指尾市急插至逾500點，最後以全日最低位收市，跌551點，報21008點，險守二萬一關，恒生科技指數亦跌4.4%，報4552點。至於汽車股呈強勢，其中吉利 （00175） 升4.1%，為升幅最大藍籌，而理想 （02015） 升2.6%，創上市新高。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
吉利 15.68 +4.1 +6 27
蒙牛 37.70 +1.6 +3 25
長實 52.95 +0.8 +1 9
友邦 78.80 -3.4 -58 16
阿里巴巴 101.50 -4.1 -63 29
美團 191.60 -4.8 -77 -40

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +16
    +15

美股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

即市走勢︰

【03：00】夜期向好，升177點，收報21157點

【23：59】夜期升159點

【18：39】恒指夜期升93點，報21093點。

【16：18】【新股IPO】美因基因6667收市企穩招股價18元　一手帳面沒有賺蝕

【16：10】恒生指數以全日最低位收市，最後收報21008點，跌551點，成交1269億元，險守21000關。恒生科技指數跌約4.4%，報4552點。阿里巴巴  （09988）  、騰訊  （00700）  、美團  （03690）  ATM分別跌2.9%至4.8%；京東健康 （6618） 、阿里健康 （00241） 均瀉近14%。中電  （00002） 連跌13日，今日再跌2.7%

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－W

【16：00】恒生指數U盤前跌505點，報21053點。

【15：36】【新股IPO】魯商生活服務正進行預路演　擬集資最多3.9億

【15：32】網絡直播概念股走低，快手 （01024） 跌近4.1%，中國有贊 （08083） 、映客 （03700） 、微盟 （02013） 均跌超3%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌2.6%，騰訊跌2.2%。

國家廣電總局、文旅部聯合發布《網絡主播行為規範》，指直播平台應對主播進行資質審核及備案，並對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應當封禁賬號，將相關網絡主播納入「黑名單」或「警示名單」，不允許以更換賬號或更換平台等形式再度開播。

【15：14】【行會成員】任志剛：確保金融安全及國際金融中心地位是未來香港金融發展重要工作　非常感謝李家超的信任

【15：14】美股期貨走低，道指期貨跌逾400點，納指期貨跌近2%，拖累港股尾市向下。恒指一度跌逾500點，低見21030點。恒生科指亦瀉4%，低見4559點。

【15：02】【異動股】祥生午後一度抽升19%、觸發市調機制　另獲批公眾持股量豁免至最少21.9%

【14：50】【新股IPO】名創優品據報周四闖關　估計集資約7.8億元

【14：31】【滴滴DIDI】滴滴據報正籌劃將app重新上架　網絡安全整改已進入尾聲

【14：28】恒指走低並下跌422點，報21140點，恒生科指跌3.6%，報4590點。

【14：24】新東方在綫再度走強，現升14.3%，報20.05元。不過，新東方 （09901） 則跌1.6%，報16.24元。

【14：08】【新股IPO】香港新股集資規模跌至全球第9位、處10年低位　德勤：港股不能「獨善其身」下半年料有大調整

【13：53】恒指跌逾300點，現跌316點，報21244點。恒生科指跌2.9%，報4621點。阿里健康及京東健康雙雙瀉近14%。

【13：45】中國動向績後走低，現跌4.3%，報0.445元。

【業績｜體育用品股】中國動向全年盈轉虧17.5億人幣　不派息　午後跌逾4%

【13：39】百度 （09888） 升約0.4%，報143.6元，百度Apollo「整車無人」車隊率先駛入廣州。

【13：10】長江生命科技 （00775） 續升55%，報1.01元，創近兩年高。

【13：06】恒指一度跌逾300點，低見21257點，其後迅窄反彈，現跌253點，報21302點。

【13：00】港股午後初段跌274點，報21285點；科指跌約2.6%，報4636點。

【12：52】中國動向 （03818） 由盈轉虧，公布截至3月底止收入19.2億元，按年跌2.7%，由去年同期賺18.1億元轉至虧損17.5億元人民幣，每股虧損29.79分，不派息。中國動向中午收報0.46元，跌1%。

【12：22】【渣打2888】渣打香港助瑞安達成首宗資產抵押可持續發展表現掛鈎銀團貸款

【12：00】港股午市收報21291點，跌267點，午市成交額為639億元。恒生科指跌2.5%，報4640點。阿里健康跌12%，京東亦跌4.7%，美團跌3.9%。至於車股逆市向上，吉利升5%，理想升5.7%創新高。

【11：55】【港元拆息】一個月HIBOR續創兩年高　供樓H按利率升穿2厘

【11：23】紐約期油及布蘭特期油跌逾3%，「三桶油」向下，中海油 （00883） 跌2.6%，中石油 （00857） 跌2.6%，中石化 （00386） 跌1.1%。

【11：09】恒指跌幅擴大至266點，報21293點；恒生科指挫2.4%，報4645點。阿里健康挫一成，京東、舜宇 （02382） 、中升 （00881） 跌近4%，美團跌3%，友邦跌1.8%。

【10：56】恒指跌現228點，報21330點；恒生科指挫2%，報4663點。

【10：42】阿里巴巴跌1.8%，報103.8元。【螞蟻集團】阿里巴巴、螞蟻據報減少彼此合作　各自尋求新業務

【10：29】中電 （00002） 跌幅收窄，由跌2.7%收窄至跌1.2%，報66.55元。立法會議員張欣宇今日接受電台訪問時指，上午8時許接獲中電通知，受影響仍未恢復供電的天水圍約兩萬個用戶，最快未來數小時內恢復供電。

【10：19】恒生科指現跌1.4%，報4694點。互聯網醫療股走弱，京東健康 （6618） 、阿里健康 （00241） 均瀉8%，平安好醫生 （01833） 跌3.7%。

國家藥監局發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）》，歷時一個月的公開徵求意見正式截止。此次《徵求意見稿》中，新增的第三方平台提供者不得直接參與藥品網路銷售活動，其相關監管內容備受關注。

【10：16】【異動股】再有細價煤炭股炒高　弘海高新資源一度升3倍、綠領控股曾升逾一倍

【10：04】港交所 （00388） 現升1.8%，報370.8元，創逾兩個月高

【10：00】南南資源 （01229） 一度升58%，高見1.19元，現升幅收窄至升4%，報0.78元。

【異動股】南南資源爆升17倍「仙股」變「蚊股」　實際換手率或倍數計、大股東是誰？

【09：56】吉利 （00175） 升3.5%，報15.58元，為升幅最大藍籌。據指吉利旗下電動汽車製造商極星（Polestar）有望本周以SPAC上市，預計6月23日完成交易，交易代碼為「PSNY」，預計集資至少8.5億美元，將用於投資未來的車型。

【09：55】【日圓走勢】日圓再創24年新低 每百日圓兌港元低見5.74

【09：46】細價煤炭股弘海高新資源 （00065） 抽升2倍，報0.55元，成交額暫錄2445萬元。公司向Blossom Investment發行一年期可換股債券，本金總額為4000萬元，每股兌換價約0.1818港元，較昨日收市0.170溢價約6.95%，淨籌3980萬元。

【09：44】【新股IPO】美因基因6667首掛曾升一成半　一手帳面暫賺430元

【09：44】新東方在綫 （01797） 逆市升近一成，報19.3元。

【09：40】恒指現跌165點，報21394點。阿里健康 （00241） 回吐6.5%。京東 （09618） 跌3%。

【09：34】新股美因基因現升12%，報20.2元。

【09：32】中電再跌1.3%，報66.5元，連跌13日，本月累跌14.5%。

【09：26】電動車造好，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 開市升2.9至4%。

【09：21】恒生指數開報21469點，跌89點。恒生科技指數跌約0.5%，報4737點。阿里巴巴  （09988）  、騰訊  （00700）  及美團  （03690）  ATM平開或跌近1%；中電  （00002）  平開。

【盈警】泛海系發盈警　泛海國際料全年度轉蝕至少8.5億元

【內房危機】內房紓困會　7月底舉行

【中興763】中興逾期未能定向募資26億人幣

【08：55】恒指黑期跌94點，報21435點；道指期貨跌117點，報30405點。

【08：18】【電動車】理想新車L9售價約46萬人幣　8月底開始交付

【07：53】【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股　入場費約4606元

【07：30】【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退　大摩稱美股未完全反映衰退風險

【06：44】【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶

【06：12】【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

 

 

 

 

吉利汽車（00175） 中電控股（00002） 恒生科技指數 中國概念股 恒生指數 港股

下一篇文章

【美股收市】鮑威爾料經濟能適應加息 道指跌幅收窄至47點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】鮑威爾料經濟能適應加息 道指跌幅收窄至47點
【美股收市】鮑威爾料經濟能適應加息 道指跌幅收窄至47點
【大停電】中電：不會就電纜起火原因作任何揣測　中電股價13連跌、現價股息率升至4.7厘（第三版）
【大停電】中電：不會就電纜起火原因作任何揣測　中電股價13連跌、現價股息率升至4.7厘（第三版）
【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【滙豐HSBC】滙豐現升3%　市場突押注英國加快加息
【日圓滙價】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策
【日圓滙價】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤　本輪累接近千億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升177點　阿里美股高港1.7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升177點　阿里美股高港1.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款