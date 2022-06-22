【恒指夜期+北水】北水買車股　逾9億湧入理想　恒指夜期升93點（不斷更新）

理想汽車 （02015） 發布新車L9，帶動北水湧入車股，理想獲北水淨吸9.7億元，小鵬 （09868） 亦吸3.8億元，吉利 （00175） 吸2.7億元。另外，長江生命科技 （00775） 獲北水吸1.2億，新東方在綫 （01797） 吸1.6億元。北水連續第十個交易日加倉，今日單日吸18億元。

北水今日流向

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港股連升三日後有所回吐，加上美股期貨於亞洲時段向下，拖累恒指尾市急插至逾500點，最後以全日最低位收市，跌551點，報21008點，險守二萬一關，恒生科技指數亦跌4.4%，報4552點。至於汽車股呈強勢，其中吉利 （00175） 升4.1%，為升幅最大藍籌，而理想 （02015） 升2.6%，創上市新高。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 吉利 15.68 +4.1 +6 27 蒙牛 37.70 +1.6 +3 25 長實 52.95 +0.8 +1 9 友邦 78.80 -3.4 -58 16 阿里巴巴 101.50 -4.1 -63 29 美團 191.60 -4.8 -77 -40

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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美股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：39】恒指夜期升93點，報21093點。

【16：18】【新股IPO】美因基因6667收市企穩招股價18元 一手帳面沒有賺蝕

【16：10】恒生指數以全日最低位收市，最後收報21008點，跌551點，成交1269億元，險守21000關。恒生科技指數跌約4.4%，報4552點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別跌2.9%至4.8%；京東健康 （6618） 、阿里健康 （00241） 均瀉近14%。中電 （00002） 連跌13日，今日再跌2.7%

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－W

【16：00】恒生指數U盤前跌505點，報21053點。

【15：36】【新股IPO】魯商生活服務正進行預路演 擬集資最多3.9億

【15：32】網絡直播概念股走低，快手 （01024） 跌近4.1%，中國有贊 （08083） 、映客 （03700） 、微盟 （02013） 均跌超3%。嗶哩嗶哩 （09626） 跌2.6%，騰訊跌2.2%。

國家廣電總局、文旅部聯合發布《網絡主播行為規範》，指直播平台應對主播進行資質審核及備案，並對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應當封禁賬號，將相關網絡主播納入「黑名單」或「警示名單」，不允許以更換賬號或更換平台等形式再度開播。

【15：14】【行會成員】任志剛：確保金融安全及國際金融中心地位是未來香港金融發展重要工作 非常感謝李家超的信任

【15：14】美股期貨走低，道指期貨跌逾400點，納指期貨跌近2%，拖累港股尾市向下。恒指一度跌逾500點，低見21030點。恒生科指亦瀉4%，低見4559點。

【15：02】【異動股】祥生午後一度抽升19%、觸發市調機制 另獲批公眾持股量豁免至最少21.9%

【14：50】【新股IPO】名創優品據報周四闖關 估計集資約7.8億元

【14：31】【滴滴DIDI】滴滴據報正籌劃將app重新上架 網絡安全整改已進入尾聲

【14：28】恒指走低並下跌422點，報21140點，恒生科指跌3.6%，報4590點。

【14：24】新東方在綫再度走強，現升14.3%，報20.05元。不過，新東方 （09901） 則跌1.6%，報16.24元。

【14：08】【新股IPO】香港新股集資規模跌至全球第9位、處10年低位 德勤：港股不能「獨善其身」下半年料有大調整

【13：53】恒指跌逾300點，現跌316點，報21244點。恒生科指跌2.9%，報4621點。阿里健康及京東健康雙雙瀉近14%。

【13：45】中國動向績後走低，現跌4.3%，報0.445元。

【業績｜體育用品股】中國動向全年盈轉虧17.5億人幣 不派息 午後跌逾4%

【13：39】百度 （09888） 升約0.4%，報143.6元，百度Apollo「整車無人」車隊率先駛入廣州。

【13：10】長江生命科技 （00775） 續升55%，報1.01元，創近兩年高。

【13：06】恒指一度跌逾300點，低見21257點，其後迅窄反彈，現跌253點，報21302點。

【13：00】港股午後初段跌274點，報21285點；科指跌約2.6%，報4636點。

【12：52】中國動向 （03818） 由盈轉虧，公布截至3月底止收入19.2億元，按年跌2.7%，由去年同期賺18.1億元轉至虧損17.5億元人民幣，每股虧損29.79分，不派息。中國動向中午收報0.46元，跌1%。

【12：22】【渣打2888】渣打香港助瑞安達成首宗資產抵押可持續發展表現掛鈎銀團貸款

【12：00】港股午市收報21291點，跌267點，午市成交額為639億元。恒生科指跌2.5%，報4640點。阿里健康跌12%，京東亦跌4.7%，美團跌3.9%。至於車股逆市向上，吉利升5%，理想升5.7%創新高。

【11：55】【港元拆息】一個月HIBOR續創兩年高 供樓H按利率升穿2厘

【11：23】紐約期油及布蘭特期油跌逾3%，「三桶油」向下，中海油 （00883） 跌2.6%，中石油 （00857） 跌2.6%，中石化 （00386） 跌1.1%。

【11：09】恒指跌幅擴大至266點，報21293點；恒生科指挫2.4%，報4645點。阿里健康挫一成，京東、舜宇 （02382） 、中升 （00881） 跌近4%，美團跌3%，友邦跌1.8%。

【10：56】恒指跌現228點，報21330點；恒生科指挫2%，報4663點。

【10：42】阿里巴巴跌1.8%，報103.8元。【螞蟻集團】阿里巴巴、螞蟻據報減少彼此合作 各自尋求新業務

【10：29】中電 （00002） 跌幅收窄，由跌2.7%收窄至跌1.2%，報66.55元。立法會議員張欣宇今日接受電台訪問時指，上午8時許接獲中電通知，受影響仍未恢復供電的天水圍約兩萬個用戶，最快未來數小時內恢復供電。

【10：19】恒生科指現跌1.4%，報4694點。互聯網醫療股走弱，京東健康 （6618） 、阿里健康 （00241） 均瀉8%，平安好醫生 （01833） 跌3.7%。

國家藥監局發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案徵求意見稿）》，歷時一個月的公開徵求意見正式截止。此次《徵求意見稿》中，新增的第三方平台提供者不得直接參與藥品網路銷售活動，其相關監管內容備受關注。

【10：16】【異動股】再有細價煤炭股炒高 弘海高新資源一度升3倍、綠領控股曾升逾一倍

【10：04】港交所 （00388） 現升1.8%，報370.8元，創逾兩個月高

【10：00】南南資源 （01229） 一度升58%，高見1.19元，現升幅收窄至升4%，報0.78元。

【異動股】南南資源爆升17倍「仙股」變「蚊股」 實際換手率或倍數計、大股東是誰？

【09：56】吉利 （00175） 升3.5%，報15.58元，為升幅最大藍籌。據指吉利旗下電動汽車製造商極星（Polestar）有望本周以SPAC上市，預計6月23日完成交易，交易代碼為「PSNY」，預計集資至少8.5億美元，將用於投資未來的車型。

【09：55】【日圓走勢】日圓再創24年新低 每百日圓兌港元低見5.74

【09：46】細價煤炭股弘海高新資源 （00065） 抽升2倍，報0.55元，成交額暫錄2445萬元。公司向Blossom Investment發行一年期可換股債券，本金總額為4000萬元，每股兌換價約0.1818港元，較昨日收市0.170溢價約6.95%，淨籌3980萬元。

【09：44】【新股IPO】美因基因6667首掛曾升一成半 一手帳面暫賺430元

【09：44】新東方在綫 （01797） 逆市升近一成，報19.3元。

【09：40】恒指現跌165點，報21394點。阿里健康 （00241） 回吐6.5%。京東 （09618） 跌3%。

【09：34】新股美因基因現升12%，報20.2元。

【09：32】中電再跌1.3%，報66.5元，連跌13日，本月累跌14.5%。

【09：26】電動車造好，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 開市升2.9至4%。

【09：21】恒生指數開報21469點，跌89點。恒生科技指數跌約0.5%，報4737點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ATM平開或跌近1%；中電 （00002） 平開。

【盈警】泛海系發盈警 泛海國際料全年度轉蝕至少8.5億元

【內房危機】內房紓困會 7月底舉行

【中興763】中興逾期未能定向募資26億人幣

【08：55】恒指黑期跌94點，報21435點；道指期貨跌117點，報30405點。

【08：18】【電動車】理想新車L9售價約46萬人幣 8月底開始交付

【07：53】【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股 入場費約4606元

【07：30】【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退 大摩稱美股未完全反映衰退風險

【06：44】【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶

【06：12】【港元滙價】金管局第13度接港元沽盤 本輪累接近千億（不斷更新）

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編輯：姚卓然