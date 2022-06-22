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【鱷王觀點】達利奧：聯儲局降低通脹代價將非常大　甚或造成滯脹

股市 08:43 2022/06/22

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【鱷王觀點】達利奧：聯儲局降低通脹代價將非常大　甚或造成滯脹

聯儲局正在大幅加息，以對抗高通脹。不過，全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）認為，「聯儲局指通脹一旦得到控制，情況就會再次好轉」的論調是幼稚的，並與經濟機器的運作方式不一致。

他表示，這是因為這種觀點只關注通脹問題，並將美聯儲的緊縮政策視為一種低成本行動，當通脹消失時，情況會變得更好，但事實並非如此。實情是1）當價格上升，促使消費支出增加，並多於所售商品和服務數量的增加；2）央行對抗通脹的方式是從個人和公司那裡拿走金錢和信貸以減少他們的支出. 他們還通過提高利率來奪走購買力，這增加了必須用於支付利息的金額並減少了用於支出的金額。

因此，他認為雖然緊縮貨幣政策會降低通脹，但卻會導致人們減少支出。這並不會讓事情變得更好，因為它會剝奪購買力，並擠壓他們變得更少購買力。

達利奧認為聯儲局應使用他們的力量來推動市場和經濟，並如駕駛車輛般輕輕地使用油門和剎車來產生穩定性，而不是用力踩油門然後用力踩剎車。同時，保持債務資產和負債相對穩定，最重要的是，不要讓它們變得太大而無法管理好。可是，目前聯儲局政策並不好。

在聯儲局正在大幅加息下，他認為，在不造成經濟疲軟的情況下，聯儲局無法採取任何措施來對抗通脹。同時，由於政府赤字，債務資產和負債如此之高並且預計會增加，以及美聯儲還出售政府債務，私人信貸增長很可能將不得不收縮，從而削弱經濟，並且從長遠來看，聯儲局很可能會制定一個以滯脹形式出現的中間路線。

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