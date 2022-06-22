填補ESG資料鴻溝　突破ESG投資發展瓶頸

雖然中國在環境、社會和管治（ESG）的投資理念日漸普及，但發展的同時，資料和資訊的透明度和質素方面的問題尤為顯著，成為ESG發展的瓶頸。氣候問題、新冠疫情促使人們重新考慮可持續發展問題的因素，而ESG投資表現的韌性，投資者對ESG投資的興趣大增。根據彭博行業研究的分析，到2025年，全球ESG資產的規模或將突破50兆美元，佔全球管理總資產規模的三分之一。

隨著中國提出雙碳戰略目標，中國經濟和社會全面加速綠色轉型，ESG投資也順勢步入快速賽道。以綠色債券為例，根據彭博統計，截至2022年3月，中國國內債券市場存量綠色債券中，募集資金用途全部用於綠色項目的債券有452隻，總計規模達7100多億人民幣。

投資者對ESG資料的需求快速增長，然而當前可獲得的ESG資料資訊與投資者需要的ESG資料資訊之間存在明顯差距，成為ESG投資的瓶頸，制約ESG投資的長期發展。

首先，有效資訊的透明度不能滿足投資需求。在缺少強制披露相關資訊的監管要求之下，目前企業在財務報告中對於E（環境）方面的資訊相對豐富，但在S（社會）、G（管治）方面的覆蓋十分有限。而導致披露不足的原因包括企業缺乏披露動力，也包括企業對於投資者需求的了解不充分，對於如何披露同樣缺乏指導。

其次，企業所提供的ESG資訊內容和質素參差不齊，透明度、可比度均有待提高。投資者對於綜合敘述性資訊和定量指標有較大的需求，然而企業目前定性和定量資訊混合披露，定量資訊有限而且口徑不一致，無法反映出相關企業的實際情況，這令投資者難以做出量化評估。即使是同質資料，在不同司法轄區、公司規模和行業之間也存在差異。

令人鼓舞的是，監管機構、金融機構以及企業等各方市場持份者正在攜手解決瓶頸問題，並且在一些重點領域取得了積極成效。今年2月，中國人民銀行與市場監管總局、銀保監會、證監會聯合印發《金融標準化「十四五」發展規劃》，明確完善綠色金融標準體系的要求。同時提出，持續推動國內外綠色金融標準趨同，支持綠色金融市場雙向開放的願景。

此外，行業創新在進一步滿足投資者對於ESG資訊需求方面將發揮重要作用。目前全球只有少數公司披露溫室氣體排放量，但這類資料是評估公司低碳轉型進展的重要指標。我們基於既有披露資訊和資料，對公司的溫室氣體排放進行估算，目前碳排放估算資料集覆蓋全球五萬多家上市公司和未上市的發債機構，包括6000幾家中國公司。

儘管ESG資料披露的挑戰猶在，市場依然認為ESG投資的發展前景正面。我們期待各市場參與者共同努力，構建一個更多元化、更可持續的未來。