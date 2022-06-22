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【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股　入場費約4606元

股市 07:53 2022/06/22

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【新股IPO】塗鴉智能2391今日起招股　入場費約4606元

物聯網公司塗鴉智能 （02391） 今（22日）起至下周一（27日）招股，一手入場費約4606元。公司擬發行730萬股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，每股發售價將不超過22.8元，每手200股，料籌約9,450萬港元。公司預期將於7月5日（周二）正式掛牌上市。

據招股書披露，塗鴉智能去年收入按年增加67.9%至3.02億美元，2019年至2021年的年複合增長率約為69%。去年淨虧損為1.75億美元。經調整虧損為1.09億美元。

公司於2020年及2021年分別擁有約5,000名 及8,400名客戶，主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。同期，公司的物聯網PaaS分別為約2,700個及4,100個品牌方賦能，助力其開發智能設備，其中包括 Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。

公司的物聯網PaaS目前向全球200多個國家和地區的企業和開發者開發2,200多個品類的智能設備提供服務。根據灼識諮詢的資料，按 2021年收入計，塗鴉智能在全球智慧家居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一，佔14.9% 的市場份額。

公司指，預計集資金額約30%在未來五年內將用於增強物聯網技術及基礎設施；約30%在未來五年內將用於擴大及增強產品供應；預計約15%在未來五年內將用於營銷及品牌活動。

聯席保薦人為中金公司、美銀及摩根士丹利。

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